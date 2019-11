Aufstand der Bauern – Der Frust bei Landwirten wächst

Eine Trecker-Demo am Donnerstag in Hamburg.

Reifen an Reifen rollen sie durch die Morgensonne, eine Parade von Treckern, die sich Richtung Hamburg schieben, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Einige haben Schilder befestigt, „No farmers, no food, no future“ steht darauf, oder „Wir sind nicht die Klimasünder der Nation“.