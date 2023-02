Djamshid Sharmahd am 6. Februar 2023 in Teheran.

Berlin Teheran hat einen Deutsch-Iraner zum Tode verurteilt. Der 67-Jährige soll angeblich für einen Terroranschlag verantwortlich sein.

Im Iran ist der Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd in einem umstrittenen Prozess zum Tode verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht in Teheran macht den 67-Jährigen unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich, wie das Justizportal Misan am Dienstag bekanntgab. Gegen das Urteil könne vor dem Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden.

Berichten zufolge wurde der Aktivist Sharmahd im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen und in den Iran gebracht. Seitdem ist er in Teheran inhaftiert. Zuvor lebte Sharmahd jahrelang in den USA. Seine Familie und Menschenrechtsgruppen wiesen die Vorwürfe gegen ihn in der Vergangenheit zurück.

Sharmahd engagierte sich in den USA in der Exil-Oppositionsgruppe "Tondar" (Donner), die sich für eine Rückkehr der Monarchie einsetzt. Irans Justiz macht die Organisation für einen Anschlag im Jahr 2008 in einer Moschee der Stadt Shiras mit mehreren Toten verantwortlich. Drei Männer wurden deswegen bereits hingerichtet.

Djamshid Sharmahd machte bei Radioprogramm einer Exilgruppe mit

Der 67-Jährige beteiligte sich als Ingenieur und IT-Experte auch an einem Radioprogramm der Exilgruppe. Die Webseite von "Tondar" (inzwischen gelöscht, aber archiviert abrufbar) verkündete 2019, die Radioshow sende Inhalte zu Politik, Geschichte, aber auch Anleitungen zum Widerstand. Die Gruppe prangerte dort die Verfolgung ihrer Mitglieder durch die Islamische Republik an.

Unklar ist, ob Sharmahd konsularischen Beistand von der deutschen Botschaft in Teheran erhalten kann. Der Iran behandelt Doppelstaatsbürger juristisch wie Iraner. Amnesty International hatte das Verfahren in der Vergangenheit als Schauprozess bezeichnet.

Sharmahd ist 1955 in Teheran geboren. Er zog im Alter von 7 Jahren mit seinem Vater nach Hannover. 1995 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. 2003 siedelte er in die USA über.

Aktuell sitzen mehrere europäische Staatsbürger im Iran in Haft. Mehrere von ihnen besitzen auch die iranische Nationalität. Kritiker werfen dem Iran vor, ausländische Staatsbürger als politische Geiseln festzusetzen. Teheran weist die Vorwürfe zurück und begründet die Festnahmen üblicherweise mit dem Vorwurf der Spionage. (fmg/dpa)