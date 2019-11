Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Donald Trump zeigt sich auf Twitter halbnackt – als Boxer

Donald Trump sieht sich als Champ. Das ist keine Überraschung, doch immer noch sind Menschen in aller Welt überrascht, was der US-Präsident auf Twitter von sich gibt. Am Mittwoch war es das bearbeitete Bild eines Boxers: der Körper des jungen Sylvester Stallone, zirka „Rocky 3“, der Kopf: Donald Trump.

Das Ergebnis wirkte auf die zig Millionen Twitter-Nutzer, die Trump beim Kurznachrichtendienst folgen, so erheiternd wie verstörend. Während viele Amerikaner unter Fremdscham leiden, wenn sie sehen, wie ihr Präsident sich öffentlich gibt, mögen viele Trump-Fans dieses Gebaren. Der Tweet, der wortlos nur das Bild präsentiert, hatte nach nur einer Stunde mehr als 115.000 Likes und 38.000 Retweets, dazu Tausende Kommentare.

Donald Trump ist wegen Impeachment-Ermittlungen unter Druck

Populist Trump ist im Wahlkampf – und steht gleichzeitig wegen der Vorermittlungen zu einem möglichen Impeachment-Verfahren unter Druck. Gerade wurde Trump zu einem Anhörungs-Termin geladen. Kein Wunder, dass er sich als Kämpfer zeigt, der die Gegner reihenweise K.O. schlägt.

Die „New York Times“ hatte vor einigen Wochen das Twitter-Verhalten Trumps in den drei Jahren seit seiner Wahl detailliert analysiert und festgestellt, dass die Hälfte der mehr als 11.000 Tweets des Präsidenten Attacken sind – auf politische Gegner, die Medien und andere, die Kritik an ihm üben. (moi)