Während eines Oster-Lockdowns vom 1. bis 5. April soll ein generelles "Ansammlungsverbot" im öffentlichen Raum gelten - darauf verständigten sich die Spitzen von Bund und Ländern in rund zwölfstündigen Verhandlungen in der Nacht.

Bund und Länder schicken Deutschland in Oster-Lockdown

Berlin. Die dritte Corona-Welle hat begonnen, noch sind Schulen und Kitas geöffnet. Bleibt das so? Die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels.

Was passiert mit Schulen und Kitas in Deutschland? Müssen sie schließen?

Auch um diese Frage wurde beim Corona-Gipfel von Bund-Ländern mit Kanzlerin Angela Merkel lange gestritten

So viel stand am Ende fest: Schulen und Kitas spielen eine wichtige Rolle bei der Teststrategie

Deutschland wird von der dritten Corona-Welle erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt, die Hundertermarke ist längst überschritten. Am vergangenen Montag haben Bund und Länder auf dem Corona-Gipfel das weitere Vorgehen in der Covid-19-Pandemie beraten. Ein Thema dabei waren auch Schulen und Kitas: Dort soll es künftig mehr Tests geben.

Weitere Lockerungen wird es wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen und damit der Sieben-Tage-Inzidenz vorerst nicht geben. Der derzeitige Lockdown wird bis 18. April verlängert. Was bedeutet das für Schulen und Kitas?

Corona-Gipfel: Müssen Schulen und Kitas wieder schließen?

Zur Organisation des weiteren Betriebs von Schulen und Kitas, etwa zu möglichen Schließungen oder anderen Einschränkungen, trafen Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten keine konkreten Vereinbarungen. Damit regeln die Länder diese Fragen weiterhin in Eigenregie.

Im zuvor zirkulierenden Beschlussentwurf war vorgeschlagen worden, in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 die Schulen und Kitas zu schließen, sofern Erziehungs- und Lehrkräfte sowie Schüler und betreute Kinder nicht zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden können. Von Schließungen unabhängig von Testungen war ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 die Rede. Diese Vorschläge stehen aber nicht mehr im finalen Beschluss.

Welche Änderungen gibt es für Schulen und Kitas nach dem Corona-Gipfel?

Kitas und Schulen bilden laut des Beschlusses von Bund und Ländern eine von drei Säulen einer umfangreichen Teststrategie. Die Corona-Tests für Schüler, Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte sollen ausgeweitet werden. Geplant sind "baldmöglichst zwei Testungen pro Woche".

Die Verteilung und Organisation läuft regional unterschiedlich gut, und über die praktische Umsetzung wird vielerorts noch diskutiert. So gibt es beispielsweise die Frage, ob die Tests zu Hause oder in der Schule durchgeführt werden sollen.

Corona: Schulen und Kitas geöffnet

Aktuell haben die Schulen bundesweit grundsätzlich geöffnet, aber meist nicht für alle Jahrgangsstufen: Während einige Stufen je nach Bundesland im Präsenz- oder Wechselunterricht unterrichtet werden, bleiben andere Jahrgänge vorerst im Distanzunterricht. Darüber hinaus gibt es Ausnahmen für einige Regionen mit sehr hohen Inzidenzzahlen.

Auch nach Beginn des Wechselunterrichts ist Distanzlernen für viele Schülerinnen und Schüler an der Tagesordnung. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), warnte vor den Auswirkungen von erneuten Schulschließungen. "Die Kultusministerinnen und Kultusminister betrachten die Auswirkungen der im Zuge der Eindämmung der SARS-CoV-Pandemie getroffenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Sorge", sagte die Bildungsministerin von Brandenburg der "Bild"-Zeitung (Montag).

"Viele Kinder und Jugendliche leiden unter der Pandemiesituation", erklärte Ernst. "Damit die Folgen nicht dauerhaft ihr Leben begleiten, liegt die Priorität der Kultusministerinnen und Kultusminister darauf, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten."

Nach dem Willen der Kultusminister der Länder sollten Lehrkräfte im Präsenzunterricht zugleich Vorrang beim Impfen bekommen. Auf diese Position verständigte sich die KMK in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss. Grundschullehrer sind in der Impfreihenfolge bereits nach vorne gerückt. Für Lehrer weiterführender Schulen gilt das aber noch nicht.

Schulen und Kitas: Was die Wissenschaft sagt

Ginge es nach der Wissenschaft, müssten die Schulen und Kitas in Deutschland wohl noch vor Ostern wieder schließen.

Das Robert Koch-Institut etwa warnte vor steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Unter diesen nähmen die Infektionen seit Mitte Februar "sehr rasant zu", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas." Aus Sicht des Infektionsschutzes sei eine Schließung von Schulen und Kitas "ein guter Weg".

etwa warnte vor steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Unter diesen nähmen die Infektionen seit Mitte Februar "sehr rasant zu", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas." Aus Sicht des Infektionsschutzes sei eine Schließung von Schulen und Kitas "ein guter Weg". Ein guter Weg, aber nicht der einzige: Es werde eine nachvollziehbare, gut begründete Abwägung getroffen, so Wieler. Kluge, klare Konzepte etwa zu Tests, Masken, Hygiene und Gruppenbildung müssten in den Einrichtungen umgesetzt werden. "Es wird nicht 100 Prozent schützen" – aber die Infektionsverbreitung könne damit zu einem großen Teil verhindert werden.

Schulen und Kitas: Was die Betroffenen wollen

Von Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen kommen deutliche Stimmen, die weitere Öffnungen ablehnen, andere fordern schnelleres Impfen.

Der Deutsche Lehrerverband fordert vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen schnellere Impfungen für alle Lehrer und dringt auf mehr Tests bei Schülerinnen und Schülern.

fordert vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen schnellere Impfungen für alle Lehrer und dringt auf mehr Tests bei Schülerinnen und Schülern. Wo Schulen diese Woche geöffnet wurden, mahnten Schülervertretungen vielerorts Nachbesserungen bei Schutzkonzepten an oder forderten etwa, ungenutzte Räume als Lernorte zur Verfügung zu stellen. So zum Beispiel in Berlin, wo Landesschülersprecherin Ha Thu Nguyen im RBB-Inforadio erklärte, die zusätzlichen Räume würden vor allem da helfen, wo zu Hause keine Ruhe oder kein Platz zum Lernen sei.

Schulen und Kitas: Was der Verband Bildung und Erziehung fordert

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fordert indes eine klare Strategie der KMK, um Schülerinnen und Schüler vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Unzureichende Schutzmaßnahmen würden zu einer Welle an Schulschließungen führen

"Flächendeckende Schulschließungen sollten immer das letzte Mittel sein, werden aber umso mehr provoziert, je weniger Infektionsschutzmaßnahmen in ausreichendem Umfang von der Politik zur Verfügung gestellt werden", sagte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann dieser Redaktion vergangene Woche.

Beckmann fordert einen "Dreiklang des Infektionsschutzes", bestehend aus mindestens zwei Tests pro Woche, der schnellen Impfung des Schulpersonals und der Einhaltung der Hygieneregeln.

Außerdem will der VBE, dass eventuelle Schulschließungen verbindlich an entsprechende Inzidenzwerte gekoppelt werden. Durch die von Land zu Land unterschiedlichen Regelungen verspiele die Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.

Udo Beckmann kritisierte auch die Länder: "Manche Länder haben es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst komplizierte Regelungen zu finden, um Schulschließungen hinauszuzögern."

