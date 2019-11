Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klimawandel: Niederlande wollen Tempo 100 auf Autobahnen

Im Kampf gegen den Klimawandel wollen die Niederlande das Tempo auf Autobahnen tagsüber auf 100 Kilometer pro Stunde begrenzen. Dies berichten mehrere niederländische Medien übereinstimmend.

Laut der Nachrichtenagentur ANP habe das Kabinett von Ministerpräsident Mark Rutte das Tempolimit am Dienstag als Teil eines Maßnahmeplans zum Klimaschutz vereinbart. Rutte kündigte an, das Maßnahmenpaket am Mittwoch der Öffentlichkeit vorzustellen, ohne jedoch bereits Einzelheiten zu nennen.

Tempolimit in den Niederlanden soll Schadstoff-Ausstoß reduzieren

Tempo 100 soll den Angaben zufolge nur tagsüber gelten. Zwischen 19 Uhr und 6 Uhr soll das Tempolimit auf den Autobahnen wie bisher 130 betragen. Hauptziel des Pakets sei die Reduzierung des Ausstoßes von Stickoxiden und anderer Schadstoffe.

In Deutschland diskutieren die Parteien seit Jahren über die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen. Doch die politischen Lager sind sich weiterhin uneinig. (mbr/dpa)