Neben der allgemeinen Verteuerung von Gütern, wird 2023 auch der Krankenkassenbeitrag teurer. Alles was Sie wissen müssen, zeigt das Video.

Berlin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Krankenkassenbeiträge anheben. Jetzt debattiert der Bundestag über den Gesetzentwurf.

Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland müssen sich in vielen Bereichen auf steigende Kosten einstellen – auch in der Gesundheitsversorgung. Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollen die angeschlagenen Krankenkassen mit höheren Beiträgen stabilisiert werden.

Die Ampel-Koalition hat den Gesetzentwurf bereits gebilligt. Am Freitag debattiert der Bundestag über die Vorlage des SPD-Politikers. Bedeutet: Final beschlossen ist die Sache noch nicht, eine Erhöhung ist aber wahrscheinlich. Mit welchen Kosten Sie rechnen sollten und welche Versicherten betroffen sind.

Krankenkassen werden wohl teurer: Wer betroffen ist

Die Pläne des Gesundheitsministers treffen die gesetzlich Versicherten. Bei ihren Krankenkassen klafft durch die Corona-Pandemie ein Milliardenloch. Das will Lauterbach nun unter anderem mit höheren Beiträgen schließen. Auch Zuschüsse vom Bund soll es geben.

Krankenkasse: Um so viel sollen die Beiträge steigen

Der durchschnittliche Beitragssatz soll um 0,3 Prozentpunkte ansteigen. Konkret geht es dabei um den sogenannten Zusatzbeitrag, der derzeit bei 1,3 Prozent liegt. Lesen Sie auch: Kommt die Gaspreisbremse? Was Lindner damit erreichen will

Anders als beim allgemeinen Beitrag (aktuell 14,6 Prozent) sind die Versicherungen aber nicht dazu gezwungen, den Zusatzbeitrag tatsächlich entsprechend der Vorlage zu erhöhen. Je nach ihrer finanziellen Situation könnten sie mehr bis gar nichts verlangen.

Ausgehend von der geplanten Erhöhung würden die Krankenkassenbeiträge insgesamt bei 16,2 Prozent liegen. Lauterbach bezeichnet die Anhebung dennoch als "maßvoll". Auch interessant: Fallen bei der Grundsteuer – Hier bekommen Hausbesitzer Hilfe

Krankenkassenbeiträge: Mit diesen Kosten sollten Sie rechnen

Eine Beispielrechnung veranschaulicht, mit welchen Kosten Sie bei einer Anhebung der Beiträge rechnen sollten:

Der Zusatzbeitrag wird in der Regel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt

Versicherte müssten demnach mit einer Erhöhung von 0,15 Prozent rechnen

Ein Arbeitnehmer mit 1000 Euro brutto im Monat müsste 1,50 Euro monatlich mehr zahlen

Eine Arbeitnehmerin mit 3000 Euro brutto 4,50 Euro

Eine Arbeitnehmerin mit einem Verdienst oberhalb der Bemessungsgrenze (4837,50 Euro brutto) müsste 7,26 Euro draufzahlen

(fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.