Es gibt zwei wichtige Verfahren, um eine Coronavirus-Infektion festzustellen. Bei einem Molekulartest wird in Speichelproben nach Erbgut des Erregers gesucht. Bei einem serologischen Test können im Blut von Patienten Antikörper gegen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen werden.

Videografik: So wird eine Corona-Infektion festgestellt

Coronavirus Markus Söder: Bayerns Corona-„Macher“ in der Krise

Sie sind alle über Bayern eingereist, mit dem Auto, der Bahn, mit dem Flugzeug, und längst zu Hause, in Hamburg, Braunschweig, Hagen, Gera oder anderswo in Deutschland. Sie sind mit dem Coronavirus infiziert, sie könnten es wissen, immerhin wurden sie getestet. Aber in ihrem Fall ist ein Test kein Vorsprung durch Wissen. Denn diese 908 Deutschen sind arglos und haben unwissentlich womöglich weitere Menschen angesteckt. Die Behörden haben sie nicht benachrichtigt. Sie waren überfordert. Weitere 100 Fälle sind offen, 150 werden abgeglichen. Es ist ein Chaos.