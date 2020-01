Auf das Büro des aus dem Senegal stammenden Karamba Diaby in Halle ist offenbar ein Anschlag verübt worden.

Halle. Mehrere Einschusslöcher in der Fensterscheibe: Auf das Büro des SPD-Abgeordneten Karamba Diaby ist wohl ein Anschlag verübt worden.

Anschlag SPD-Abgeordneter Karamba Diaby – Schüsse auf Büro in Halle

SPD-Abgeordneter Karamba Diaby – Schüsse auf Büro in Halle

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby schreibt auf Twitter, dass am Mittwochmorgen an seinem Bürgerbüro in Halle Einschusslöcher bemerkt worden seien. Polizei und Staatsschutz ermitteln seinen Angaben zufolge.

„Meine Mitarbeiter haben fünf Einschüsse an den Scheiben festgestellt und sofort die Polizei alarmiert“, sagte Diaby der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) January 15, 2020

Verletzt wurde bei dem Angriff nach aktuellem Stand niemand. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros, dass einer der fünf Schüsse durch die Doppelglasscheibe durchgedrungen sei. Berichte nach denen es sich um eine Softair-Waffe gehandelt haben soll, bestätigte sie nicht.

Schüsse auf Büro von Diaby – Erster schwarzer Bundestagsabgeordneter

Der aus dem Senegal stammende Karamba Diaby war im Jahr 2013 der erste schwarze Politiker, der überhaupt in den Bundestag einzog. Der promovierte Geoökologe lebt in Halle an der Saale, wo auch sein Wahlkreis ist.

Als Union und SPD Anfang 2018 das Innenministerium um den Bereich Heimat erweitern wollten, verteidigte Diaby dieses Vorhaben und das neue Heimatministerium. Es gehe bei dem Begriff Heimat vor allem um die Kommunen und darum, dass das Leben auch in strukturschwachen Regionen lebenswert bleibe, sagte Diaby damals. (les)