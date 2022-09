Donald Trump ist wieder im Wahlkampfmodus: Er tritt auf einer Veranstaltung in Georgia auf, anlässlich der Stichwahl für den Senat. Seine Weggefährten arbeiten sich derweil weiter an der US-Wahl ab. Mehr im Briefing von US-Korrespondenten Dirk Hautkapp.

Washington Die Primaries (Vorwahlen) für die Midterms am 8. November 2022 sind fast überall entschieden – im Senat kämpfen die Demokraten für eine Mehrheit.

Am 8. November 2022 finden die Midterms (Zwischenwahlen) in den USA statt. Gewählt werden alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus, 35 Senatoren und 36 Gouverneure. Die Midterms gelten als Stimmungsbarometer für die Regierung von US-Präsident Joe Biden – denn nur, wenn die wahlberechtigten Bürger mit seiner Politik zufrieden sind, kann der 79-Jährige auf eine Mehrheit in beiden Kongresskammern hoffen. Spannend wird am 8. November 2022 die Wahl der Senatoren. Die Demokratische Partei und die Republikaner haben derzeit je 50 Sitze inne.

Midterms am 8. November 2022: Primaries für US-Senat schon in vollem Gange

Im Unterschied zum Repräsentantenhaus – wo die Demokarten mit 222 von insgesamt 435 Sitzen die Mehrheit haben – sind Entscheidungen im Senat schwieriger. Kommt es in der zweiten Kammer zum Patt, ist es die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris, die die Entscheidung trifft. Doch je nachdem, wie die Midterms 2022 ausfallen, könnten die Demokarten ihren Vorteil verlieren. Sollte dieser Fall eintreten, wäre das Regieren für Joe Biden deutlich schwerer – die Republikaner könnten wichtige Gesetzesvorhaben stoppen oder die Ernennung wichtiger Beamter verhindern.

Umso interessanter sind die Primaries, die Vorwahlen zur Zwischenwahl (Midterms). Republikaner und Demokraten bestimmen, wen sie für die Senatoren-Wahl im November ins Rennen schicken. Jeder der 50 US-Bundesstaaten stellt zwei Senatoren – insgesamt gehören der Kammer damit 100 Mitglieder an. In ihrem jeweiligen Bundesstaat müssen die Senatoren bei der Zwischenwahl am 8. November eine Mehrheit der Stimmen bekommen. In einigen Bundesstaaten ist sogar eine absolute Stimmenmehrheit notwendig, um für sechs Jahre gewählt zu werden.

Midterms 2022: Welche Kandidaten Demokraten und Republikaner ins Rennen schicken

Demokraten als auch Republikaner haben in nahezu allen Bundesstaaten ihre Kandidaten für die Senatoren-Wahl am 8. November 2022 benannt. Lediglich in den Staaten Massachusetts (6. September), Delaware, New Hampshire und Rhode Island (13. September) stehen die Primaries noch aus. In Louisiana gibt es Berichten der "Frankfurter Rundschau" zufolge keine Vorwahlen – hier wird am 8. November direkt gewählt. In allen anderen Staaten sind die Entscheidungen in beiden Politik-Lagern gefallen – eine Übersicht der Vorwahlergebnisse (Senat):

Bundesstaat Demokraten Republikaner Alabama Will Boyd Katie Britt Alaska - - Arizona Mark Kelly Blake Masters Arkansas Natalie James John Boozman Colorado Michael Bennet Joe O’Dea Connecticut Richard Blumenthal Leora Levy Florida Val Demings Marco Rubio Georgia Raphael Warnock Herschel Walker Hawaii Brian Schatz Bob McDermott Idaho David Roth Mike Crapo Illinois Tammy Duckworth Kathy Salvi Indiana Thomas McDermott, Jr. Todd Young Iowa Michael Franken Chuck Grassley Kalifornien Alex Padilla Mark Meuser Kansas Mark Holland Jerry Moran Kentucky Charles Booker Rand Paul Louisiana - - Maryland Chris Van Hollen Chris Chaffee Missouri Trudy Busch Valentine Eric Schmitt Nevada Catherine Cortez Masto Adam Laxalt New Hampshire - - New York Chuck Schumer Joe Pinion North Carolina Cheri Beasley Ted Budd North Dakota Katrina Christiansen John Hoeven Ohio Tim Ryan J.D. Vance Oklahoma (regulär) Madison Horn James Lankford Oklahoma (Nachwahl) Kendra Horn Markwayne Mullin Oregon Ron Wyden Jo Rae Perkins Pennsylvania John Fetterman Mehmet Oz South Carolina Krystle Matthews Tim Scott South Dakota Brian Bengs John Thune Utah - Mike Lee Vermont Peter Welch Gerald Malloy Washington Patty Murray Tiffany Smiley Wisconsin Mandela Barnes Ron Johnson

Von den 35 Senatsposten – die bei den Midterms am 8. November zur Wahl stehen – haben derzeit 14 die Demokraten und 21 die Republikaner inne. Die 21 Republikaner werden somit ihre Mehrheit verteidigen und die Demokraten dürfen 2022 keinen einzigen Sitz verlieren. Als besonders umkämpft gelten Berichten von RealClearPolitics zufolge die Swing States, wo es viele Wechsel-Wählende gibt. Hier gewinnen mal die Demokraten, mal die Republikaner. Doch immer, wenn die Mehrheitsverhältnisse in einer Kammer knapp sind, kommt den Swing States eine besondere Bedeutung zu:

Arizona Georgia Nevada Wisconsin Pennsylvania North Carolina New Hampshire

Midterms 2022 könnten Kräfteverhältnis im Kongress verändern – Swing States entscheidend

Wer hier gewählt wird, könnte im Senat das Zünglein an der Waage sein. Oft werden in den Swing States die Midterm-Kandidaten auch prominent unterstützt. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden und die Republikaner von dessen Vorgänger Donald Trump, der eine Wiederkandidatur als Präsident nicht ausschließt. In Alaska musste Trump zuletzt eine Niederlage verkraften. Die von ihm unterstützte Sarah Palin konnte sich nicht gegen ihre demokratische Herausforderin Mary Peltola behaupten. Pennsylvania und Wisconsin gingen bei der Präsidentschaftswahl 2020 übrigens an die Demokraten.

Bei den Midterms am 8. November 2022 bleibt somit abzuwarten, wer einen der sieben vakanten Sitze im Senat bekommt und damit das Kräfteverhältnis verändern könnte. Und auch im Repräsentantenhaus, wo am 8. November alle 435 Abgeordneten neu gewählt werden, wird es spannend. Zwar ist hier das Kräfteverhältnis von Demokraten und Republikanern nicht so knapp wie im Senat, mit 222 zu 213 Sitzen aber auch nicht sonderlich groß. Die Wahltrends der letzten Jahre zeigen laut der Landeszentrale für politische Bildung (lpb) zudem, dass es meist die Partei des amtierenden Präsidenten ist, die Sitze im Kongress einbüßt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.