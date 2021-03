Ein Wintereinbruch mit Schneefall und eisigen Temperaturen macht das Leben der Flüchtlinge in Syrien schwer. Immerhin die Kinder haben ihren Spaß: Sie vergnügen sich bei einer Schneeballschlacht. IMAGES AND SOUNDBITE

Fünf Jahre nach der Unterzeichnung des EU/Türkei-Flüchtlingspakts macht Ankara Druck – wieder einmal. Das Abkommen, das am 18. März 2016 vereinbart wurde, müsse „erneuert“ und ausgeweitet werden, forderte der türkische Vizeaußenminister Faruk Kaymakci am Mittwoch. Der Deal müsse „in seiner Gesamtheit“ überdacht werden. Die Türkei habe 2020 rund 122.000 Migranten an der Weiterreise in die EU gehindert, die trotz der Corona-Beschränkungen versucht hätten, nach Europa zu gelangen, so Kaymakci.