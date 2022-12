In Peru ist der vor kurzem noch völlig unbekannte Pedro Castillo als Präsident vereidigt worden. Anders als die bisherigen Präsidenten hat er keinerlei Verbindungen zur Elite des Landes. 24 Jahre lang war er Lehrer an einer Dorfschule.

Berlin. Kurz vor einem Misstrauensantrag löste Castillo das peruanische Parlament auf. Sein Plan ging nicht auf – nun sitzt er in der Falle.

In Peru ist der Machtkampf zwischen Präsident Pedro Castillo und dem Parlament eskaliert. Der Kongress enthob Castillo am Mittwoch des Amtes, nachdem dieser zuvor die Auflösung des Parlaments verkündet hatte. Kurz darauf wurde Castillo festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Andina berichtete. Vizepräsidentin Dina Boluarte und die Opposition hatten Castillos Vorgehen als Staatsstreich gewertet.

101 Parlamentarier stimmten dafür, den Staatschef abzusetzen, sechs dagegen und zehn enthielten sich. Die Verfassung des südamerikanischen Landes sieht für diesen Fall vor, dass die Vizepräsidentin die Amtsgeschäfte übernimmt.

Nur wenige Stunden vor einer Parlamentsdebatte über seine Amtsenthebung hatte Perus Präsident Pedro Castillo die Kammer aufgelöst. Er löse den "Kongress vorübergehend auf" und setze "eine außerordentliche Notstandsregierung" ein, die per Dekret regieren werde, hatte der umstrittene linksgerichtete Staatschef in einer Fernsehansprache am Mittwoch verkündet.

Peru: Castillo wollte Abstimmung mit einem Trick ausweichen

Damit hatte Castillo offenbar versucht, der Abstimmung über den Misstrauensantrag zuvorzukommen. Wenig später beschloss der Kongress dennoch, Castillo wegen "moralischer Unfähigkeit" des Amtes zu entheben.

In seiner Fernsehansprache hatte Castillo angekündigt, "so schnell wie möglich einen neuen Kongress" einzuberufen, der innerhalb von höchstens neun Monaten eine neue Verfassung ausarbeiten solle. Auch das Justizsystem, unter anderem das Verfassungsgericht, werde "umstrukturiert", hatte Castillo erklärt. Er verhängte zudem eine landesweite Ausgangssperre von 22 Uhr bis 4 Uhr. Nach seiner Ankündigung waren mehrere Minister und andere Regierungsvertreter aus Protest gegen die Auflösung des Parlaments zurückgetreten.

Vize-Präsidentin Dina Boluarte sprach in einer ersten Reaktion von einem "Staatsstreich". Sie lehne Castillos Entscheidung ab, die verfassungsmäßige Ordnung durch Auflösung des Kongresses zu unterlaufen, erklärte Boluarte auf Twitter. "Das ist ein Staatsstreich, der die politische und institutionelle Krise des Landes weiter anheizt." Sie soll nun die Präsidentschaft in dem Land übernehmen.

Auch die Opposition sprach von einem Staatsstreich. "Er darf nicht tun, was er gerade getan hat. Das ist illegal", sagte die Abgeordnete Martha Moyano von der rechten Partei Fuerza Popular im Radiosender RPP. Ihr Parteifreund Héctor Ventura sagte: "Die Streitkräfte müssen heute die demokratische Ordnung respektieren."

Abgeordnete feiern nach der mündlichen Abstimmung über die Amtsenthebung von Präsident Castillo. Foto: Guadalupe Pardo/AP/dpa

Peru: Castillo und der Kongress befinden sich im Machtkampf

Castillo ist erst seit Juli 2021 im Amt, befindet sich aber in einem ständigen Machtkampf mit dem konservativ dominierten Kongress. Dieser hatte bereits zwei Mal vergeblich versucht, ihn des Amts zu entheben, zuletzt im vergangenen März. Beim dritten Versuch stimmten nun 101 von 130 Abgeordneten für die Amtsenthebung.

Wegen verschiedener Vorwürfe oder Meinungsverschiedenheiten räumten immer wieder wichtige Minister ihre Posten. Erst vor zwei Wochen ernannte Castillo eine neue Kabinettschefin – die fünfte in knapp eineinhalb Jahren. Gegen den ehemaligen Dorflehrer Castillo laufen mittlerweile mehrere Ermittlungsverfahren und eine Verfassungsbeschwerde wegen Vorwürfen wie Korruption, Beteiligung am organisierten Verbrechen und Behinderung der Justiz.

Die Regierung des Linkspolitikers befand sich zudem in einem permanenten Machtkampf mit dem Parlament. Zuletzt verweigerte der Kongress dem Staatschef die Erlaubnis, zum Gipfel der Pazifik-Allianz nach Mexiko zu reisen, und ließ das Treffen damit platzen. Peru befindet sich schon seit Jahren in einer politischen Krise. Im November 2020 hatte das Land drei Präsidenten innerhalb von fünf Tagen. Die meisten Regierungschefs der jüngsten Vergangenheit hielten sich weniger als ein Jahr im Amt. (afp/dpa/reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.