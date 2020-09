Pro und Kontra: Sollen wir Flüchtlinge von Moria aufnehmen?

Nach dem verheerenden Feuer im Flüchtlingslager Moria wurden die Rufe immer lauter, weitere Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen, jetzt gibt es eine Einigung in der großen Koalition: Deutschland will rund 1550 zusätzliche Migranten aufnehmen.

Berlin/Hamburg. Tausende Flüchtlinge leben nach dem Brand im Camp Moria auf Lesbos in bitterem Elend. Soll sie Deutschland aufnehmen? Ein Pro & Kontra.

Dass obdachlose Migranten in Europa unter freiem Himmel schlafen, finden viele Menschen in Deutschland skandalös. Tagelang geschieht nichts außer Gerede von einer europäischen Lösung, von der Aufnahme von Teilen der rund 12.000 Menschen, die vor den Toren Europas im Elend leben. Die griechische Regierung pocht darauf, dass die Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria nicht durch die Aufnahme der Brandstifter in Deutschland belohnt werden dürfe. Sie drängt die Schutzsuchenden, ein neues Zeltlager auf Lesbos zu beziehen.