29 Polizisten wurden in Essen und Mühlheim wegen der Verbreitung von Nazi-Propaganda suspendiert.

Berlin. Immer neue Hinweise auf rechtsextreme Netzwerke in der Polizei tauchen auf. Der Innenminister muss systematischer dagegen vorgehen.

Kürzlich erhoben sich die Abgeordneten im Bundestag (bis auf die der AfD), um Polizisten zu danken, die am Rande der Corona-Leugner-Demo in Berlin Rechtsradikale auf den Treppen des Reichstages mutig zurückgedrängt hatten. Auch der Bundespräsident empfing die Helden in Uniform.