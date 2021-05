Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht im Wochenvergleich zurück. Vor allem das zunehmende Impftempo gibt Anlass zur Zuversicht.

Es gibt Hoffnung: Die Kurve der Neuinfektionen zeigt seit längerer Zeit mal wieder einige Tage am Stück nach unten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten am Samstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) 18.935 neue Infektionen und 232 neue Todesfälle binnen eines Tages. Vor einer Woche waren es 23.392 Neuansteckungen und 286 Todesfälle gewesen.

Bundesweit haben sich im Schnitt 148,6 Menschen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu infiziert. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 153,4, vor einer Woche bei 164,4. Die dritte Welle scheint gebrochen, der steile Anstieg der Zahlen erst einmal gebremst. Ist es noch eine Momentaufnahme, oder sind wir bereits über den Berg?

Corona: Mitte März warnten viele Experten vor Horrorszenarien

Zumindest gibt es Anlass zu Optimismus. Mitte März zeichnete das RKI noch eine dramatische Kurve. Angesichts der ab Anfang des Monats verkündeten Lockerungen und der aggressiven britischen Virusmutante warnte das Institut für Mitte April vor einer Sieben-Tage-Inzidenz von weit über 300. Andere Expertinnen und Experten hielten gar tägliche Neuinfektionszahlen von mehr als 40.000 für möglich.

Was steckt hinter den sinkenden Zahlen? Teilweise können sie mit den Osterferien erklärt werden. In jener Zeit wurde weniger getestet und später gemeldet. Zudem kam es durch Schulferien und arbeitsfreie Tage auch zu weniger Kontakten. Doch auch nach den Osterferien schossen die Infektionszahlen nicht nach oben.

Sinkende Corona-Zahlen: Wirkt die Notbremse?

Die bundesweite Notbremse kann noch keinen großen Effekt haben. Sie sieht erst seit Beginn dieser Woche oberhalb einer Landkreis-Inzidenz von 100 eine nächtliche Ausgangssperre und die Rücknahme vieler Lockerungen vor.

Doch zumindest indirekt scheint die Notbremse eine positive Wirkung zu haben. Vor ihrer Einführung hatten die Medien über die anschwellenden Infektionszahlen und die sich verschärfende Lage auf den Intensivstationen berichtet. „Die Leute haben wieder mehr Angst“, sagt der Physiker Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität. „Das führt zu bewussterem Handeln.“

26,9 Prozent der Bundesbürger bekamen mindestens die erste Impfung

Das wird durch die Ergebnisse von Corona-Umfragen bestätigt, die die Universität Erfurt durchführt: Sie zeigen, dass das gefühlte Risiko in den letzten Wochen deutlich gestiegen ist und wieder fast das Niveau vom Januar erreicht hat. Die Menschen wurden vorsichtiger und hielten Maskenpflicht und Hygieneregeln verstärkt ein.

Doch vor allem das zunehmende Impftempo sorgt für Zuversicht. In der vergangenen Woche bekamen erstmals mehr als eine Million Menschen an einem Tag den Pieks. Bis Samstag erhielten in Arztpraxen und regionalen Impfzentren 26,9 Prozent der Bundesbürger mindestens die erste Impfung. Über den vollständigen Impfschutz mit einer zweiten Spritze verfügen nunmehr 7,7 Prozent der Bevölkerung.

Corona-Impfung: Bereits die erste Dosis minimiert Ansteckungsrisiko

Darüber hinaus gibt es immer mehr Erkenntnisse, dass die Impfungen früher und besser wirken als zunächst angenommen. Dass alle Vakzine schwere Covid-19-Verläufe verhindern, stand von Anfang an fest. Doch in welchem Maße sie auch gegen Infektionen und die Weitergabe des Virus schützen, war zunächst unklar. Mehrere neue Studien haben belegt, dass Biontech/Pfizer und Astrazeneca bereits nach der ersten Dosis die Gefahr der Ansteckung minimieren.

Eine in England veröffentlichte Analyse legte dar: Das Risiko, sich selbst zu infizieren, war bereits zwei Wochen nach der Erstimpfung um 65 Prozent verringert. Da bei den Ansteckungen von Geimpften kaum Symptome und zudem eine geringe Viruslast auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese andere infizieren, noch weitaus geringer.

RKI-Chef Wieler mahnt: Die Zahl der Kontakte muss weiter sinken

Doch die Impfungen allein werden nicht reichen, um die Zahlen zu senken, warnte RKI-Chef Lothar Wieler. Zudem müsse die Zahl der Kontakte weiter sinken. Dabei helfen könnten die nächtlichen Ausgangssperren, die seit dieser Woche in vielen Städten gelten. „Die bringen viel“, lobt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit Blick auf Hamburg: Dort gilt schon seit Ostern ein nächtliches Ausgangsverbot. Damals hatte die Hansestadt im Bundesländervergleich die vierthöchste Inzidenz, inzwischen ist es die zweitniedrigste.

Die Kanzlerin sieht Licht am Ende des Tunnels. Trotz derzeit schwerer Einschränkungen, um die dritte Corona-Welle zu brechen, gebe es auch „gute Gründe zur Zuversicht“, bekräftigte Angela Merkel (CDU) in ihrer wöchentlichen Videobotschaft am Samstag. Die Impfkampagne nehme jeden Tag mehr Fahrt auf. „Spätestens ab Juni, das ist in wenigen Wochen, werden alle die Möglichkeit haben, sich um einen Impftermin zu kümmern.“