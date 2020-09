Nach dem Tod der liberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg hat US-Präsident Donald Trump fünf Frauen für die Nachfolge im Blick. Er will den einflussreichen Posten noch vor der Präsidentenwahl im November neu besetzen.

Trump will Posten am Supreme Court nicht "Linksradikalen" überlassen

Washington. Die Republikaner haben ihre Mehrheit für eine konservative Nachfolgerin von Ginsburg so gut wie sicher. Das freut Abtreibungsgegner.

US-Wahlkampf So geht es nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg weiter

Für Abtreibungsgegner wie Marjorie Dannenfelser war 2020 bislang ein verlorenes Jahr und der Oberste Gerichtshof in Washingtoner ein unsicherer Kantonist. Die Vorsitzende der Lobby-Organisation „Susan B. Anthony List”, die Donald Trump mit einer Finanzspritze von über 50 Millionen Dollar am 3. November zur Wiederwahl verhelfen will, musste im Juli eine empfindliche Niederlage hinnehmen.