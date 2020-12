Es sind Sätze von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder , die aufhorchen lassen. Mit Blick auf den derzeitigen Teil-Shutdown in der Pandemie sagte der CSU-Chef am Mittwoch, es sei „die Frage, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten können oder ob wir nicht irgendwann noch einmal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen“.