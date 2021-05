Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht für zweite Amtszeit bereit. Er wolle das Land in eine Zukunft nach der Pandemie begleiten.

Frank-Walter Steinmeier hat am heutigen Freitag überraschend ein Pressestatement abgegeben. Darin äußerte er sich zu einer zweiten Amstzeit: "Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen", sagte Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin.

Er wolle das Land auf dem Weg in die Zukunft begleiten, eine Zukunft nach der Pandemie. Er wolle, dass die Pandemie die Gesellschaft nicht gespalten zurücklasse und Brücken bauen. „Es sind bewegte Zeiten“, sagte der 65-Jährige. Deutschland stehe vor wichtigen Wahlen und politischen Umbrüchen.

Bundespräsident Steinmeier für zweite Amtszeit bereit

Frank Walter-Steinmeier ist seit 2017 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war er bereits Außenminister und auch Vizekanzler.

Steinmeiers Amtszeit läuft 2022 ab. Die Bundesversammlung hatte ihn am 12. Februar 2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Gegenkandidaten von Linkspartei, AfD, Freien Wählern und Piraten hatten keine Chance.

Vorgeschlagen und in der großen Koalition durchgesetzt hatte ihn der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Steinmeier, der seinerzeit Außenminister war, trat die Nachfolge von an, der auf eine zweite Amtszeit verzichtete. Am 22. März 2017 leistete Steinmeier in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat seinen Amtseid ab. (les/dpa)