Thüringen: FDP-Kandidat gewinnt – mit Hilfe der AfD

Sensation in Erfurt: Der FDP-Landesvorsitzende Thomas Kemmerich ist neuer Ministerpräsident in Thüringen. Er setzte sich bei der Abstimmung am Mittwoch im entscheidenden dritten Wahlgang auch mit Stimmen der CDU und der AfD von Parteichef Björn Höcke gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch.

Die Entscheidung zwischen Kemmerich und Ramelow fiel denkbar knapp aus. Auf den bisherigen Regierungschef entfielen 44 Stimmen, Kemmerich erhielt 45 Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine Stimme.

Kemmerich wurde im Anschluss der Wahl sofort vereidigt. Damit ist das Projekt einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen gescheitert.

Thomas Kemmerich in Thüringen gewählt: Juso-Chef Kühnert spricht von Tabubruch

Juso-Chef Kevin Kühnert hat der CDU und FDP vorgeworfen, einen Tabubruch begangen zu haben. Der AfD „zu echter Macht verholfen zu haben“, werde für immer mit diesen Parteien verbunden sein, schrieb der SPD-Vize am Mittwoch auf Twitter. „Die Masken sind gefallen.“ Nun sei Wachsamkeit das Gebot der Stunde.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kommentierte auf Twitter: „Ein Tag, an dem sich ein Ministerpräsident mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD an die Macht wählen lässt, ist ein Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte.“

Die Landes-SPD hat den Liberalen eine „Missachtung des Wählerwillens“ vorgeworfen. Er sei „geschockt, dass die FDP sich hergibt, Spielchen mit der AfD zu machen“, sagte der bisherige Landesinnenminister Georg Maier (SPD). Die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten entspreche nicht dem Votum der Wähler.

Der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger spricht ebenfalls von einem Tabubruch. „Wie weit sind wir gekommen, dass die FDP einen Ministerpräsidenten Kemmerich wählen lässt mit den Stimmen des Faschisten Höcke und der AfD? Dieser Tabubruch habe weitreichende Folgen. Die FDP und CDU müssten jetzt einiges erklären.

„Das ist ein unfassbares Ergebnis. Die FDP lässt sich von Faschisten ins Amt heben und die CDU ist willfähiger Gehilfe“, schrieb auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling auf Twitter.

FDP stellt Ministerpräsidenten in Thüringen: CDU fordert Abgrenzung zur AfD

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisiert die FDP scharf. „Jeder anständige Liberale sollte sich schämen, wenn sich ein FDP-Mann in Thüringen mit den Stimmen der AfD wählen lässt. Was sagt die Bundes-FDP zu diesem Dammbruch?“, schrieb Heil auf Twitter.

Die thüringische CDU hat nach der von ihr unterstützten Wahl Kemmerichs eine Abgrenzung zur AfD gefordert. „Wir haben uns entschieden, den Kandidaten der bürgerlichen Mitte zu unterstützen“, sagte CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring nach der Wahl am Mittwoch. „Entscheidend ist nun, dass Kemmerich klarmacht, dass es keine Koalition mit der AfD gibt.“

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte dagegen: „Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre (Bodo) Ramelow nicht verlockend.“ Was die Verfassung vorsehe, sollte nicht diskreditiert werden, ergänzte er.

Ungeachtet fehlender Mehrheiten nach der Landtagswahl von Ende Oktober wollte Bodo Ramelow sein Linksbündnis, mit dem er bereits fünf Jahre regiert hatte, eigentlich fortsetzen. In den ersten beiden Wahlgängen hatte Ramelow die nötige absolute Mehrheit verfehlt.

Thomas Kemmerich ist erst der zweite Ministerpräsident der FDP in der Geschichte

Im dritten Wahlgang reichte dann die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Insgesamt haben die Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD zusammen 48 Sitze und damit sechs mehr als Rot-Rot-Grün. Die FDP hatte beschlossen, Kemmerich im dritten Wahlgang ins Rennen zu schicken, wenn der AfD-Kandidat Kindervater weiterhin neben Ramelow antritt.

Kemmerich ist erst der zweite Ministerpräsident der FDP in der Geschichte der Bundesrepublik. Der liberale Politiker Reinhold Maier war von 1945 bis 1952 Ministerpräsident von Württemberg-Baden und dann von April 1952 bis September 1953 Regierungschef des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg.

Thomas Kemmerich ist der erste Regierungschef seit 1945, der sich mit den Stimmen der extremen Rechten wählen ließ. Ein Tabubruch, kommentiert Martin Debes. Zuletzt hatte CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring auf eine Verschiebung der Wahl des Ministerpräsidenten gepocht. (dpa/ac)