Die "Swing States" sind entscheidend für den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA. Hier wird am meisten Wahlkampf gemacht. Grund dafür sind die Wahlmänner in den USA.

Eine friedliche Machtübergabe an den Demokraten Joe Biden will US-Präsident Donald Trump im Falle einer Niederlage bei der Wahl am 3. November bis zur Amtseinführung des 46. US-Präsidenten am 20. Januar 2021 nicht garantieren.