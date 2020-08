Türkei gegen Griechenland – droht ein Krieg im Mittelmeer?

Erdogan will im Gasstreit mit Griechenland nicht nachgeben

Berlin/Brüssel. Manöver heizen den Erdgasstreit zwischen Griechenland und der Türkei an. Ist ein Krieg zwischen den Nato-Ländern im Mittelmeer denkbar?

Das Säbelrasseln wird immer bedrohlicher. Griechische und französische Kampfbomber fliegen seit Mittwoch von Zypern aus über das östliche Mittelmeer, an dem Manöver werden auch noch Kriegsschiffe teilnehmen: Die Übung gemeinsam mit Zypern ist eine Warnung an die Türkei, die Erdgasbohrungen in der Region sofort einzustellen.