Busse bringen zahlreiche Zivilisten mit russischen Pässen aus den Separatisten-Gebieten in der Ostukraine nach Russland, wo sie in Notaufnahmelagern untergebracht werden.

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich immer weiter zu. Russland wirft der Ukraine Granatenbeschuss von einer Grenzanlage vor. Mehr im Blog.

Im Ukraine-Konflikt rufen Separatisten im Osten des Landes zu den Waffen

Die Bundesregierung will Sanktionen gegen Russland bei weiteren territorialen Verletzungen scharf stellen

Kanzler Olaf Scholz will am Montag mit Präsident Wladimir Putin telefonieren

Russland wirft der Ukraine Granatenbeschuss von einer Grenzanlage vor

Die EU-Außenminister bewilligen Milliardenhilfen für die Ukraine

Berlin/Kiew/Moskau. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Anders als zunächst angekündigt, hat Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine nicht abgezogen. Bei neuen Gefechten im Osten des Landes sollen nach Angaben prorussischer Separatisten vom Montag zwei Menschen getötet worden sein. Präsident Wladimir Putin hat deshalb den russischen Sicherheitsrat einberufen. Moskau bezeichnet die Lage als "extrem angespannt", widerspricht jedoch Befürchtungen zu einem baldigen Krieg.

Die USA und die Nato sind sich hingegen sicher, dass eine russische Invasion in die Ukraine quasi beschlossene Sache ist. Zur Deeskalation hat US-Präsident Joe Biden einem Gipfel-Treffen mit Putin zugestimmt. Moskau hat die Pläne allerdings als "verfrüht" bezeichnet. Die Ukraine fordert unterdessen sofortige Sanktionen der EU gegen Russland.

Worum geht es in dem Konflikt? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt

News zur Ukraine-Krise von Montag, 21. Februar: Separatisten in Ostukraine rufen zu den Waffen

12.57 Uhr: Im Osten der Ukraine nehmen die Spannungen im Konfliktgebiet Donbass weiter massiv zu. In der selbst ernannten Volksrepublik Donezk rief Separatistenführer Denis Puschilin alle Männer zu den Waffen, um gegen ukrainische Regierungstruppen zu kämpfen. Die Ukraine hatte immer wieder betont, keine Offensive gegen die prorussischen Separatisten zu planen. Puschilin wiederum sprach von massivem Beschuss von ukrainischer Seite. Überprüfbar waren diese Angaben nicht. In Donezk seien zwei Schulen, ein Krankenhaus und ein Umspannwerk getroffen worden, teilten die Behörden dort mit. Lesen Sie auch: Mächtigste Waffe in der Ukraine-Krise? Das ist SWIFT

Ein ukrainischer Soldat beobachtet die Lage im mit prorussischen Separatisten umkämpften Gebiet. Foto: Anatolii STEPANOV / AFP

Sanktionen bei territorialen Verletzungen der Ukraine geplant

12.25 Uhr: Die Bundesregierung will die mit Verbündeten vereinbarten Sanktionen gegen Russland bei weiteren territorialen Verletzungen der Ukraine scharf stellen. "Da ist die Weltgemeinschaft sehr entschlossen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin, wollte sich aber auf eine genaue Definition einer solchen territorialen Verletzung nicht festlegen. Es gebe unterschiedliche Varianten, sagte er und nannte Cyberangriffe, Einsätze unter falscher Flagge oder großangelegte Invasionspläne. "Ich glaube, die Definition, auf die wir uns alle einlassen können ist: Wir wissen es, wenn sie passieren." Es werde dann in großer Schnelligkeit und Einigkeit gehandelt.

Ukraine-Krise - Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Scholz will erneut mit Putin telefonieren

12.03 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren. Das Gespräch werde am späteren Nachmittag stattfinden, kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin an. Die Unterredung sei eng mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron abgesprochen und werde sich auch um einen möglichen Gipfel mit Putin und US-Präsident Joe Biden drehen. Die Initiative dazu ging von Macron aus, der am Sonntag zweimal Putin und einmal mit Biden telefoniert hatte.

Die Bundesregierung begrüße, dass Biden ein direktes Treffen mit Putin angeboten habe, sagte Hebestreit weiter. Man hoffe, dass die russische Seite dieses Angebot annehmen werde. "Nun wäre es wichtig, die nötigen Vorbereitungen anzugehen, damit ein solcher Gipfel möglichst bald stattfinden kann."

Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Baerbock drängt Putin zu Rückkehr an den Verhandlungstisch

11.54 Uhr: Im Ukraine-Konflikt hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer diplomatischen Lösung gedrängt. Sie appellierte am Montag in Brüssel an Putin: "Kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück." Der Kreml bezeichnete die Pläne für ein Gipfeltreffen von Putin mit US-Präsident Joe Biden allerdings als "verfrüht".

Baerbock und die anderen EU-Außenminister berieten in Brüssel zunächst mit dem ukrainischen Chefdiplomaten Dmytro Kuleba. Dieser betonte mit Blick auf ein mögliches Treffen zwischen Putin und Biden: "Wir hoffen, dass die beiden Präsidenten mit einer Abmachung aus dem Raum gehen, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht."

EU-Außenminister bewilligen Milliardenhilfe für Ukraine

11.43 Uhr: Die Außenminister der EU-Staaten haben finanzielle Nothilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe bewilligt. Bei einem Treffen in Brüssel beschlossen sie am Montag, dem von Russland bedrohten Land einen weiteren Kredit in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu gewähren. Er soll in zwei Tranchen ausgezahlt werden. Der Vorschlag dazu kam von der EU-Kommission.

Die Unterstützung wurde in nur 21 Tagen im Schnellverfahren bewilligt, um die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Ukraine zu sichern. "Die anhaltenden Sicherheitsbedrohungen haben bereits einen erheblichen Kapitalabfluss ausgelöst", so die EU. Durch die erhöhte geopolitische Unsicherheit verliere die Ukraine den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten.

Russland wirft Ukraine Granatenbeschuss von Grenzposten vor

11.17 Uhr: Moskau hat Kiew vor dem Hintergrund der Spannungen in der Ostukraine beschuldigt, einen russischen Grenzposten durch Granatenbeschuss zerstört zu haben. Am Montagmorgen habe "eine von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate unbekannten Typs den Posten der Grenzbeamten in der Region Rostow vollständig zerstört", berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Opfer gab es demnach nicht.

US-Geheimdienste und das ukrainische Militär warnen seit längerem davor, dass Russland mittels Falschinformationen einen Grund zur Legitimation eines Angriffs auf die Ukraine fingieren könnte.

Hier beginnt ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

(fmg/dpa/AFP/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.