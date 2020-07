Thilo Sarrazin und die SPD liegen seit langem über Kreuz – doch austreten will der 75-Jährige nicht.

Berlin. Die SPD und Thilo Sarrazin streiten vor dem höchsten Parteigericht. Wir erklären, warum die Partei den Ex-Senator loswerden will.

Verhandlung: Schafft die SPD es, Sarrazin rauszuwerfen?

Loswerden wollen sie ihn schon lange, jetzt könnte es soweit sein: Das oberste Parteischiedsgericht der SPD verhandelt an diesem Freitag darüber, ob die Partei Thilo Sarrazin ausschließen kann. Das Verfahren beginnt um 10 Uhr im Berliner Willy-Brandt-Haus, der Zentrale der Partei. Ob die Entscheidung am Freitag bekanntgegeben wird, ist noch nicht klar.

Die SPD-Spitze versucht seit längerem, dem umstrittenen Berliner Ex-Senators das Parteibuch zu entziehen. Der Grund ist Sarrazins Arbeit als Autor: In seinem 2018 veröffentlichten Buch „Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht" sieht die Partei

SPD-Spitze sieht bei Sarrazin „rassistische Thesen“

Sarrazin dagegen, der die SPD-Führung „teilweise in den Händen fundamental orientierter Muslime“ sieht, ist der Meinung, er habe „wissenschaftliche Sachbücher geschrieben“.

Schiedsgerichte auf unteren Ebenen der Partei hatten bereits entschieden, dass Sarrazin wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen werden kann. Sarrazin ging jeweils in Berufung. Für den Fall, dass er auch vor dem höchsten Parteigericht verlieren sollte, hat der ehemalige Berliner Finanzsenator bereits angekündigt, notfalls durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Ein freiwilliges Austreten aus der Partei lehnt er ab.

SPD will Sarrazin seit zehn Jahren ausschließen

Das laufende Verfahren ist nicht das erste Mal, dass die SPD den 75-Jährigen wegen seiner Bücher ausschließen will. Schon 2010 wollten ihn sein Berliner Kreisverband und auch die Parteispitze nicht mehr in der SPD haben. Damals ging es um „Deutschland schafft sich ab“, das Verfahren endete in einer gütlichen Einigung.

Wenig später brachte das Buch „Europa braucht den Euro nicht“ den ehemaligen Bundesbankvorstand erneut in die Kritik.

Die Bundesschiedskommission ist als oberstes Parteischiedsgericht der SPD zuständig für die Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten der Partei mit Mitgliedern oder über Satzungsfragen. Die Mitglieder sind unabhängig.