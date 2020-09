Die EU-Kommission will den CO2-Ausstoß in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduzieren. So könne das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der EU im Europaparlament in Brüssel.

Ursula von der Leyen traut sich was. Wegen der Corona-Krise wuchs in den letzten Monaten der Druck auf die EU-Kommissionspräsidentin, ihre ehrgeizigen Klimaschutz-Pläne abzuspecken. Deren Dimension verglich sie in besseren Zeiten schon mit der ersten Mondlandung. Hat die Wirtschaft jetzt aber nicht genug mit den ganz irdischen Folgen des Lockdowns und des Konjunktureinbruchs zu tun? Doch statt den Rückzug anzutreten, geht von der Leyen nun in die Offensive und mit ihrem Vorstoß unerwartet sogar scharf an die Grenze dessen, was in der Wirtschaft für bestenfalls verkraftbar gehalten wird.