Altenburger Land. Nächtliche Gewalt in Altenburg: Polizei nimmt zwei Angreifer fest, dritter flüchtig. Was die Polizei aus dem Altenburger Land meldet.

Polizeieinsatz in Altenburger Pappelstraße

Altenburg. Drei Täter griffen in der gestrigen Nacht (15. Februar) um etwa 00:35 Uhr einen 26-jährigen Mann in der Pappelstraße, Ecke Ahornstraße, an. Hierbei wurde der 26-Jährige mit einer Bierflasche geschlagen und verletzt. Aufgrund umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Altenburger Polizei wurden zwei Täter (m, 20 und 54) in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen. Nach dem dritten bislang unbekannten Täter richten sich nun die weiteren Ermittlungen. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0042431/2024 entgegen.

Hauswände in Altenburg mit Graffiti besprüht

Altenburg. Mehrere Hauswände besprühte ein bisher unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14. Februar bis 15. Februar) mittels blauer Sprühfarbe am Roßplan. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Altenburger Polizei entgegen. Bezugsnummer: 0042090/2024.

Konzert in Lumpzig

Lumpzig. Am Freitag, dem 1. März wird Matthias Grünert, Frauenkirchenkantor in Dresden, auf der Lumpziger Mende-Orgel ein kleines Gastspiel geben. Das kleine Konzert am Freitagnachmittag startet um 16 Uhr in der Dorfkirche Lumpzig. Gespielt werden Populäre Melodien im 19. Jahrhundert.