Schmölln. Rätselhafter Vorfall in Schmölln mit weißem Pulver im Briefkasten: Schule wird Ziel eines Übergriffs. Polizei sucht nach Verursachern.

Diesen Montagmorgen wird Steffi Kersten so schnell wohl nicht vergessen. Die Schulleiterin öffnete kurz nach 7.30 Uhr den Briefkasten vor der Schmöllner Regelschule Am Eichberg und sah sich einer weißen Substanz gegenüber. Dazwischen verschlossene Briefe und Zeitungen. „Ich ging davon aus, dass irgendjemand eine Tüte Mehl in unserem Briefkasten entleert hatte“, berichtet sie Stunden später.

Schulalltag an der Schmöllner Regelschule über den Haufen geworfen

Zu diesem Zeitpunkt des Gespräches mit dieser Zeitung war der Schulalltag am Haus aber längst über den Haufen geworfen. Denn Steffi Kersten hatte sich angesichts ihres Fundes an die Regularien gehalten, die in solch einem Fall gelten und die Polizei alarmiert. Und das setzte eine regelrechte Kette von Schutzmaßnahmen in Gang.

Die Schule wird weiträumig abgesperrt, Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr bringen Kinder, Jugendliche und Lehrerteam in Sicherheit. © Björn Walther | Björn Walther

Denn alarmiert wurden jetzt automatisch Feuerwehr, Rettungsdienst, Gesundheitsamt und der Gefahrgutzug des Altenburger Landes. „In solch‘ einem Fall gehen wir immer von der schlimmsten Gefahrenlage und einem möglichen Anschlagsszenario aus“, erläutert Florian Bubinger vom Management des Rettungsdienstzweckverbandes Ostthüringen. Konkret waren davon 350 Kinder und Jugendliche betroffen. Hinzu kamen das Pädagogenteam und alle Erwachsenen, die sich zum Zeitpunkt des Fundes im Schulhaus befunden hatten.

Schulleiterin muss in Quarantäne genommen werden

Steffi Kersten wurde als Erstes in Quarantäne genommen, da sie ungeschützt in Kontakt mit der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Substanz gekommen war. In einem Rettungswagen wurde sie separiert. „Was mich zuerst verblüffte, denn ich wollte doch mit Rat und Tat mithelfen“, erzählt sie. So zur Ruhe gezwungen von den Einsatzleuten konnte sie sich aber trotzdem nützlich machen. Ihr Handy hatte sie dabei und regelte alles Nötige vom Rettungswagen aus.

Die weiße Substanz wurde mehreren Tests unterzogen. © Björn Walther | Björn Walther

Parallel dazu wurden die 350 Kinder und Jugendlichen in Sicherheit gebracht - und zwar über einen der Hintereingänge in die oberen Etagen des Schulhauses. Zeitgleich wurde über die Schul-App die Elternschaft über das Geschehen informiert, damit das Telefon in der Schulleitung für den laufenden Rettungseinsatz frei bleiben konnte. „Alles klappte wie am Schnürchen. Es herrschte Ruhe, sowohl Schülerschaft als auch Lehrerteam blieben trotz der Ausnahmesituation besonnen und ruhig“, lobt Florian Bubinger rückblickend. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagt er.

Spezialmessung schließt atomare Gefahr in Schmölln aus

Nun traten die Spezialisten in Aktion: Mit einem speziell aus Altenburg gerufenen Messgerät wurde das weiße Pulver - im Laufe des Zeitpunktes hatte man noch eine Spur am zweiten Gebäude auf dem Schulgelände gefunden - zunächst auf Strahlung untersucht, danach konnte eine atomare Gefahr für die Regelschule ausgeschlossen werden. „In solchen Fällen wie an der Eichbergschule arbeiten wir immer im Ausschlussverfahren, um zu ermitteln, wie gefährlich die Substanz ist“, erläutert Bubinger das Vorgehen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Danach schloss sich ein Lebensmitteltest an. Wäre der negativ ausgefallen, hätten die 350 Schülerinnen und Schüler sowie alle Erwachsenen an diesem Morgen an der Regelschule wohl Pech gehabt. Denn dann wäre das Pulver in ein Labor nach Berlin geschickt worden. Bis das die Ergebnisse geliefert hätte, wären alle Betroffenen in Quarantäne geschickt worden. Entweder im Schulhaus oder in häuslicher Umgebung.

Aber so weit kam es nicht. Dank eines Stärketestes - die Zutaten dazu lieferte der Chemielehrer der Regelschule - stand schnell fest: Bei dem weißen Pulver aus dem Briefkasten handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Mehl oder eine mehlhaltige Substanz. Womit um 10.36 Uhr am Montagmorgen allen Kinder, Jugendlichen, ihren Eltern und der Lehrerschaft Entwarnung gegeben werden konnte.

An normalen Unterricht war am Montag nicht mehr zu denken

An normalen Unterricht war trotzdem nicht mehr zu denken. Florian Bubinger und Steffi Kersten informierten vielmehr jede einzelne Klasse persönlich über die Situation und wie der Montag nun weiter verläuft an der Regelschule am Schmöllner Eichberg. Das war zwar aufwendig und dauerte seine Zeit, aber wichtig war dieses Vorgehen auch. „So konnten wir sehen, wie die Kinder und Jugendlichen das Geschehen aufnehmen und darauf reagieren“, erläutert Bubinger. Im Ernstfall hätte am Montag ein Kriseninterventionsteam dazugeholt werden können, um Akutfälle aufzufangen. „Doch das war nicht nötig. Alle reagierten gefasst, niemand weinte, alle blieben ruhig“, zieht er Bilanz.

Die Klassen 7 bis 10 wurden am Montag nach der vierten Stunde nach Hause geschickt, die 5. und 6. Klassen in der Schule behalten. „Für diese Kinder haben wir ja die Aufsichtspflicht“, so Steffi Kersten. Die Eltern waren zudem informiert worden. In den kommenden Tagen hat Steffi Kersten noch die Option, den Schulpsychologischen Dienst in die Regelschule Am Eichberg zu holen, sollte es beispielsweise Gesprächsbedarf geben, um den Großeinsatz aufarbeiten zu können.

Schulleiterin Steffi Kersten und Florian Bubinger vom Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen können um 10.36 Uhr Entwarnung geben. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Zumal der Einsatz selbst optisch Aufsehen erregte, sowohl in der Schule als auch in den angrenzenden Straßenzügen. Mehrere Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge waren vorgefahren, die Regelschule mit meterweise Polizeiband abgesperrt worden. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen nach den Tätern auf. Die Rettungskräfte rückten in Spezialkleidung an, auch Steffi Kersten musste eine solche zeitweise überziehen. Die Schmöllner Feuerwehr, die mit Gefahrguttechnik und 15 Leuten vor Ort war, agierte in leichten Schutzanzügen, mit Atemschutzgeräten und Gummihandschuhen. „Das macht schon Eindruck auf Außenstehende“, weiß Stadtbrandmeister Mirko Kolz.

Kolz und seine Truppe halfen mit, das Schulhaus zu sichern. Das war mit 350 Schülerinnen und Schülern die Hauptaufgabe an diesem Morgen. Und er ist froh: Weil zu keiner Zeit die Gefahr bestand, dass die Situation irgendwie entgleite und dass am späten Vormittag Entwarnung gegeben werden konnte, wie er sagt.

Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum unsere Schule Ziel dieses Übergriffes geworden ist. Schulleiterin Steffi Kersten

Steffi Kersten nimmt diesen Montagmorgen als Erfahrung. Allerdings keine, die sie noch einmal machen möchte. Was sie aber unbedingt will ist, dass die Polizei den- oder diejenigen findet, der diesen Großeinsatz verursacht hat. „Ich weiß nicht, ob der oder die Täter sich das vorstellen können, was sie Schülern und Lehrern damit angetan haben“, sagt sie. Und: Wenn es jemand von der Regelschule selbst gewesen sei, wäre sie wirklich maßlos enttäuscht. Allerdings: Sie hat keine Vermutung, warum die Regelschule am Schmöllner Eichberg Ziel dieses Übergriffes geworden ist. „Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.“