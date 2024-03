Gimmel/ Altenburger Land. Auf den Feldern von Familie Sießmeir im Altenburger Land sprießt der Spargel. Warum die Landwirte noch nicht mit der Ernte starten.

Auf dem Spargelhof Sießmeir in Gimmel wird sich so langsam auf den Verkauf des ersten Spargels 2024 vorbereitet. Landwirt Thomas Sießmeir ist aus diesem Grund momentan wieder viel auf den Feldern unterwegs. „Ich würde in diesem Jahr nicht davon sprechen, dass der Spargel später dran ist wie die letzten Jahre. Die Ernte wird etwa gleich beziehungsweise ähnlich ausfallen wie die letzten Jahre“, schätzt der Fachmann ein. Das Problem seien derzeit für die Pflanzen trotzdem die immer noch sehr kalten Nächte.

Spargelernte steht im Altenburger Land kurz bevor

„So im Zeitraum vom 25. März bis zum 1. April kommt die Spargelernte dann wahrscheinlich richtig in Fahrt. Die ersten Stangen sind auch schon da. Aber da findet man zurzeit noch nicht die Menge, wofür sich auch die ganze Arbeit lohnt. Da ist dann am Ende die Arbeit teurer als der Ertrag, zumindest jetzt noch“, so Sießmeir.

In Gimmel gibt es, laut dem Landwirt, dieses Jahr drei bis vier frühe Sorten Spargel und zwei späte Sorten, sowohl grüner als auch weißer Spargel ist dabei. „Bei den frühen Sorten sprießen einfach die Knospen auch schon bei niedrigeren Temperaturen als bei den späten Sorten. Bei einer frühen Sorte können 10 Grad Celsius ausreichen, bei einer späten Sorte braucht es vielleicht so 14 Grad.“

Die Herausforderung für den Spargelbauer ist es dann immer, dass eine Sorte nur etwa 30 bis 35 Tage zu ernten ist, danach strapaziert man die Pflanzen über. „Man kann keine zweieinhalb Monate ernten, das wäre viel zu viel für eine Pflanze. Mit den Folien lassen sich die Ernteerträge schon steuern, aber man darf es eben auch nicht übertreiben.“

Klimawandel auch im Altenburger Land spürbar

Die Spargelsaison läuft, nach dem Volksmund, immer bis zum Johannistag am 24. Juni. „Aber das ist ehrlicherweise viel zu spät. Und das hängt schon alles mit dem Klimawandel zusammen. Es gibt viele Höfe, da hört die Spargelernte am 10. oder 12. Juni bereits auf. Als ich vor 25 oder 30 Jahren mit meinem Beruf begonnen habe, kann ich mich erinnern, dass wir mit der Spargelernte um den 10. April begonnen haben, heutzutage ist das alles früher“, erinnert sich Thomas Sießmeir zurück.

Neben Spargel verkauft der Landwirt auch Erdbeeren, die laut ihm ab Mitte Mai geerntet werden. Auch hier sind die derzeit sehr kalten Nächte das Problem, wo die Pflanzen dann einen ganzen Tag brauchen, um sich zu erholen.

Möglicherweise öffnet der Hofladen in Gimmel bereits nächste Woche Donnerstag, aber das steht noch nicht zu 100 Prozent fest. © Laura Merz | Laura Merz

Der Hofladen im Mohliser Weg in Gimmel wird vor Ostern wohl noch eröffnet werden, das genaue Datum stehe aber noch nicht so ganz genau fest. Wer dann Spargel gekauft hat, der hat verschiedene Möglichkeiten, diesen lecker zuzubereiten. Der Spargelbauer hat auch noch einen Rezepttipp für die Leser und Leserinnen dieser Zeitung parat: „Ich mag ja persönlich den grünen Spargel sogar etwas lieber, er schmeckt etwas charakteristischer. Und den in der Pfanne gebraten, das esse ich momentan am liebsten. Aber ich esse Spargel sowieso sehr gern.“

Tochter Anne Marie Sießmeir ist momentan schon im Hofladen dabei, die Regale zu bestücken. Obwohl die 19-Jährige eigentlich Lehramt studiert, zählt in Gimmel der Familienzusammenhalt.