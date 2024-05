Altenburg. In Altenburg gibt es einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. An der vermeintlichen Unfallstelle findet sich jedoch nur ein Handy.

Am Sonnabend ging bei der Rettungsleitstelle im Altenburger Land über ein automatisiertes System ein Notruf über einen vermeintlich schweren Verkehrsunfall in der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg ein. Wie die Polizei am Sonntag informierte, kamen daraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz.

An der vermeintlichen Unfallstelle konnte jedoch kein Verkehrsunfall festgestellt werden. Lediglich ein schwer beschädigtes Smartphone wurde gefunden. Dies sei möglicherweise verloren worden und davon ging offenbar auch der Notruf aus, hieß es von der Polizei. Ein Eigentümer der Sachen sei bisher noch nicht gefunden worden.

