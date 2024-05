Wie immer startete das Fest in Großstöbnitz mit einem Programm des Schmöllner Kindergartens Kastanienhof. Die Mädchen und Jungen gaben dabei ihr Bestes und läuteten so mit toller Stimmung das Maibaum-Setzen in Großstöbnitz ein. © Funke Medien Thüringen | Matthias Nitzsche/FF Großstöbnitz