Altenburg. Zwei bisher unbekannte Täter haben in einer Altenburger Apotheke gestohlen. Die Polizei hat Fahndungsfotos veröffentlicht.

Am Nachmittag des 20.10.2023 betraten zwei bisher unbekannte Täter eine Apotheke auf dem Weibermarkt in Altenburg. Wie die Polizei berichtet, verwickelte einer der Männer eine Mitarbeiterin in ein Gespräch. Der zweite Täter nutze diese Gelegenheit und entwendete mehrere Kosmetikartikel im Wert von rund 300 Euro. Er verließ den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Sein mutmaßlicher Komplize folgte ihm anschließend.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und Aufzeichnungen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Hinweise zur Identität der beiden Männer bitte an: PI Altenburger Land, Tel. 03447 / 4710.

