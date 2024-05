Schmölln/Altenburg. Die Polizeimeldungen, Nachrichten und Ankündigungen aus Schmölln und dem Altenburger Land.

Die Meldungen aus Schmölln und dem Altenburger Land für Donnerstag, 23. Mai.

Zwölfjähriger in Altenburg mit Fäusten geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Altenburger kamen laut Mitteilung der Landespolizeiinspektion Gera am Mittwoch, 22. Mai, gegen 17.10 Uhr wegen einer Körperverletzung in der Fabrikstraße in Altenburg zum Einsatz. Zwei männliche Tatverdächtige hatten dort vor einem Einkaufscenter unvermittelt auf einen zwölfjährigen Jungen mit Fäusten eingeschlagen. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort, konnten allerdings durch Polizeibeamte namentlich ermittelt werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Altenburger im Alter von 16 und 19 Jahren. Der Zwölfjährige erlitt bei dem Angriff Platz- und Schürfwunden. Er wurde anschließend in einem Krankenhaus ärztlich behandelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447/47 10 (Bezugsnummer 0131425/2024).

Polizei sucht Zeugen zu Raub in Altenburg

Die Kriminalpolizei in Altenburg sucht im Zuge der Ermittlungen zu einem Raubdelikt in Altenburg nach Zeugen. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde laut Polizei ein 18-Jähriger am 4. Mai, gegen 19.25 Uhr, von zwei unbekannten Männern an der Bushaltestelle in der Wettinerstraße verbal aggressiv angesprochen, in der Folge körperlich angegriffen und zu Boden gebracht. Wahrscheinlich in diesem Zusammenhang raubten die Täter die Armbanduhr ihres Opfers und flohen unerkannt. Zwischenzeitlich wurde laut Polizei bekannt, dass dem 18-Jährigen ein bislang unbekannter Passant zur Hilfe kam.

Die beiden Täter wurde so beschrieben: Täter eins: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Dreitagebart, braune Augen, muskulös, circa. 1,90 Meter, blaue Jeans, grau/rosa kariertes Hemd, schwarze Nike Sneaker, sprach Deutsch mit türkischem Akzent; Täter zwei: männlich, dunkle kurze Haare, ganz leichter dunkler Bart, braune Augen, schlank, 1,75 Meter, graues T-Shirt, schwarze Jeans, weiße adidas Sneaker, sprach Deutsch mit türkischem Akzent.

Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/82 34 14 65 an die Kriminalpolizei Gera zu wenden (Bezugsnummer 0114989/2024). Gesucht wird auch der unbekannte Helfer.

Freibadsaison startet bald in Altenburg

Am Samstag, 1. Juni, 11 Uhr öffnen sich für alle kleinen und großen Badegäste die Tore zum Freibad Süd in Altenburg. Das teilt die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH mit. Damit startet auch die diesjährige Freibadsaison. Das Becken sei gefüllt und man hoffe, dass die Sonne ganze Arbeit leiste und die Wassertemperaturen von derzeit 17 Grad noch etwas ansteigen lasse. Geöffnet ist das Freibad dann täglich von 11 bis 19 Uhr.

Kleine Reparaturen, Malerarbeiten im Umkleidebereich sowie Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten habe man in der Schließzeit durchgeführt, so die Pressemitteilung. Wie in jedem Jahr wurden vorrangig durch Fremdfirmen aus der Region folgende Arbeiten ausgeführt: Baumschau, Inbetriebnahme Sanitäranlagen, Dachflächenkontrolle, Inbetriebnahme der Chlorungs- und Wasseraufbereitungsanlage, Inspektion Sport- und Spielgeräte. Die Eintrittspreise für das Freibad Süd sind zum Vorjahr gleichgeblieben. Die Bewirtung übernimmt auch in diesem Jahr das Team um Achim Dathe und Angelo Antoniolli. Mit der Eröffnung des Freibads geht am Freitag, 31. Mai, die Badesaison im Hallenbad zu Ende.

Straße in Kleintauscha voll gesperrt

Die Stadtverwaltung Schmölln teilt mit, dass in Kleintauscha auf Höhe der Häuser mit den Nummer 9, 12 und 13 ab 29. Mai eine Straßenvollsperrung ansteht. Dort werden bis voraussichtlich 4. Juni Kabel für den Breitbandausbau verlegt.

Gleich vier Straßensperrungen in Altenburg ab Montag

Wie die Stadtverwaltung Altenburg informiert, stehen ab Montag, 27. Mai, gleich mehrere Straßensperrungen aufgrund von Bauarbeiten und anderen Gründen in der Stadt an.

So wird die Zufahrt zum Brühl von der Burgstraße kommen für den Fahrzeugverkehr bis voraussichtlich 31. Mai gesperrt. Der Grund ist, dass man im Abwasserkanal eine Kamerabefahrung durchführen will. Für diese Zeit ist die Zufahrt zum Brühl lediglich über die Pauritzer Straße möglich. Hierfür wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Ebenfalls ab Montag gesperrt ist die Goethestraße und zwar laut Mitteilung für fast ein Jahr bis voraussichtlich 22. Mai 2025. Medien sollen instandgesetzt und die Straße anschließend gebaut werden. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Von dem ersten Bauabschnitt ist der Bereich ab Goethestraße Hausnummer 16 in Richtung Heinrich-Heine-Straße einschließlich Knoten Kleiststraße betroffen. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich in der Goethestraße zwischen der Uhlandstraße und Kleiststraße. Während dieser Maßnahme werde die Goethestraße mit Haltverboten versehen.

Bis voraussichtlich 21. Juni werden ab Montag auch die die Porphyrstraße und die Julius-Zinkeisen-Straße für den Verkehr gesperrt. Kanalschächte sollen saniert werden. Die Ausführung der Arbeiten wird in sechs Bauabschnitten erfolgen: 1. Porphyrstraße zwischen Julius-Zinkeisen-Straße (von Remsaer Straße auskommend) und Parkplatzeinfahrt Spielkartenfabrik; 2. Porphyrstraße zwischen nach Parkplatzeinfahrt Spielkartenfabrik und vor Einfahrt DEKRA; 3. Porphyrstraße zwischen Zufahrt DEKRA und Julius-Zinkeisen-Straße (Richtung Leipziger Straße); 4. Porphyrstraße zwischen Julius-Zinkeisen-Straße und Leipziger Straße; 5. Julius-Zinkeisen-Straße zwischen Porphyrstraße und Achatweg und 6. Julius-Zinkeisen-Straße zwischen Achatweg und einschließlich Kreisverkehr Quarzring.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und zuletzt wird ab Montag, 27. Mai, bis geplant 31. Mai im Ortsteil Ehrenberg die Schloßstraße in Höhe der Hausnummer 30 für den Bau eines Gashausanschlusses für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung führt über Stünzhain und Modelwitz. Dies ist entsprechend ausgewiesen. Die Haltestelle Ehrenberg, Abzweig Zschechwitz werde in die Lehnitzscher Straße verlegt, die Haltestelle Modelwitz, Abzweig werde hinter die Gabelung Lehndorfer Straße verlegt und die Haltestelle Alte Schmiede entfalle ersatzlos.

Radtour für den guten Zweck startet am Samstag aus Schmölln

Am Samstag, dem 25. Mai, startet um 8 Uhr die Schmöllner Radler-Delegation ihre Fahrt in Richtung Travemünde, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ziel sei es, den Ferienort an der Ostsee am 1. Juni zu erreichen. Insgesamt zwölf Radfahrer beteiligen sich in diesem Jahr an der sportlichen und mittlerweile traditionellen Radfahrt des Bürgermeisters und werden entlang des „Grünen Bandes“, die ehemalige innerdeutsche Grenze, zum Zielort radeln. In insgesamt acht Tagen will die Delegation die Strecke von knapp 850 Kilometern absolvieren. Anschließend geht es mit dem Zug am 02. Juni zurück. Auch in diesem Jahr liegt das Ziel der Radtour darin, Spenden zu generieren. Nach einem öffentlichen Aufruf zu Vorschlägen bezüglich der Spendenzwecke haben sich drei Spendenziele ergeben. Laut Bürgermeister Sven Schrade (SPD) sind dies das staatliche regionale Förderzentrum Schmölln, die Kirchgemeinde Wildenbörten und der Dorf- und Förderverein Dobitschen für den Erhalt der ehemaligen Brauerei Dobitschen.

Unfall mit Motorroller in Altenburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch, 22. Mai, gegen 15.30 Uhr in der Parkstraße in Altenburg. Ein 57-jähriger Fahrer eines Motorrollers vom Typ Piaggio fuhr auf der Straße stadteinwärts und stürzte aufgrund von starker Nässe im Bereich der Ampelanlage Leipziger Straße auf die Fahrbahn. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Rollerfahrer Schürfwunden und Prellungen. Er musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.