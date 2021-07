Mülltonnenunterstand in Bad Langensalza in Flammen – Kriminalpolizei ermittelt

Bad Langensalza. In der Nacht zum Mittwoch ist im Innenhof eines Wohnhauses in Bad Langensalza ein Brand ausgebrochen. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bewohner eines Mehrfamilienhausens in Bad Langensalza sind am frühen Mittwochmorgen gegen 3.20 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden. Laut Polizei stand im Innenhof eines Grundstückes in der Mauergasse ein Unterstand für Mülltonnen in Flammen.

Sieben Bewohner im Alter von 17 bis 57 Jahren konnten den Angaben zufolge das selbstständig das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Mülltonnen und der Unterstand waren aber nicht mehr zu retten. Zudem wurden Teile der Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurück. Am Mittwochvormittag nahmen Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Mehr Blaulichtmeldungen