Familienvater schlägt in Erfurt auf Tankstellenmitarbeiter ein und lässt seine Familie im Stich

Erfurt. In einer Tankstelle in Erfurt hat ein aggressiver Familienvater auf einen Tankstellenmitarbeiter eingeschlagen. Anschließend flüchtete der Mann und ließ seine Familie einfach zurück.

Am Sonntagabend ist es an einer Tankstelle in Erfurt-Stotternheim aus bisher ungeklärter Ursache zu einem familiären Streit gekommen. Ein Mitarbeiter der Tankstelle schritt ein und versuchte zu schlichten, woraufhin er von dem aggressiven Familienvater mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde, teilte die Polizei mit.

Als der Angreifer bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Zuvor habe er jedoch das Auto der Familie verschlossen, sodass seine Frau und drei Kinder mittellos zurückblieben. Der Familienvater konnte trotz Suche bislang nicht aufgegriffen werden. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.