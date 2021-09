Nach Schüssen auf eine Straßenbahn und zwei Busse ermittelt die Polizei in Erfurt (Symbolbild).

Schüsse auf Straßenbahn und Busse in Erfurt – Polizei ermittelt

Erfurt. Unbekannte haben in Erfurt auf eine Straßenbahn und zwei Busse geschossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Erfurt sind am Dienstagabend zwei Busse und eine Straßenbahn an einer Haltestelle im Rieth mit Stahlkugeln beschossen worden. Das berichtet MDR Thüringen unter Berufung auf die Polizei. Der oder die Unbekannten hätten vermutlich mit einer Zwille geschossen. Ein Bus der Linie 20 sowie ein Linientaxi und eine Straßenbahn der Linie 6 seien betroffen gewesen.

Am Tatort wurden Stahlkugeln sichergestellt. Eine Seitenscheibe der Straßenbahn soll beschädigt worden sein. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

