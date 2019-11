Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tiger nur noch bis Sonntag im Museum

Der Oktober war für das Naturkundemuseum ein guter Monat. Mehr als 6000 Besucher kamen – vor allem der Tiger zog sehr viele Interessierte an. Der Bengal-Tiger stammt aus dem Königreich Bhutan. Im April 2018 schulte der Erfurter Präparator Marco Fischer in Bhutan 14 Ranger. Während des Aufenthaltes verstarb ein wilder Bengal-Tiger in der Hauptstadt Thimphu. Marco Fischer präparierte das Tier in Deutschland fertig, seit Anfang Oktober ist der Tiger im Naturkundemuseum zu sehen. Doch am Sonntag, 17. November, ist der letzte Tag. Danach geht es für das Tier zurück nach Bhutan.