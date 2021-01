Gera In seinem Neujahrsvideo blickt Geras Oberbürgermeister unter anderem auf größere Investitionen am Wirtschaftsstandort Gera voraus

Amazon, XXXLutz und 500 weitere Arbeitsplätze: Was 2021 wirtschaftlich in Gera geplant ist

Gera. Im Frühjahr 2021 sollen die Bauarbeiten am XXXLutz-Möbelhaus im Geraer Gewerbegebiet Tinz beginnen. Außerdem werde der Online-Riese Amazon „im Industriegebiet Cretzschwitz jetzt dieses Jahr im Sommer seine Pforten öffnen und Mitarbeiter einstellen“. Mit diesen Ankündigungen blickt Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) in seiner im Internet veröffentlichten Neujahrsansprache auf wirtschaftliche Themen des Jahres 2021. Und es sind weitere Ansiedlungen geplant.

Drei größere, aber nicht näher benannte Investitionen am Wirtschaftsstandort Gera kündigt Vonarb an, für die man sich mit Abstimmungen und Planungen auf der Zielgeraden befindet. „Das bedeutet, dass wir in der Planung nochmals etwas über 500 neue Arbeitsplätze, auch im gewerblichen Bereich, schaffen wollen“, so der OB.

Er nennt das „ermutigende Lichtblicke“ für das Jahr, das dennoch unter den Corona-Einschränkungen starte. Mit den Einschnitten zu leben, falle sicher allen schwer und umso bemerkenswerter seien Menschen, die für sich und andere Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten übernehmen, so Vonarb.

In dem Video blickt er auf weitere Themen voraus, auf Landtags- und Bundestagswahl, auf die ersten Pilotprojekte im Smart-City-Projekt, auf die Bemühungen um einen Außenstandort des Deutschen Zentrums für Mobilität der Zukunft, aber auch auf kulturelle Höhepunkte, von denen er hofft, dass sie in der zweiten Jahreshälfte wieder möglich werden. Neben dem 30. Höhlerfest und dem Märchenmarkt soll 2021 das 40-jährige Bestehen des Kultur- und Kongresszentrums mit verschiedenen Veranstaltungen begangen werden.

Das Video ist auch zu finden auf der Startseite der städtischen Internetseite: www.gera.de