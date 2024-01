Gera. In Gera wird die Tradition der Neujahrskonzerte mit dem Kammerstreichorchester wieder aufgenommen. Das und mehr in den Meldungen aus Gera und Umgebung.

Gera. Am Samstag, 20. Januar, findet im Rathaussaal der Stadt Gera um 16 Uhr das Neujahrskonzert mit dem Kammerstreichorchester Gera statt. Damit wird eine erfolgreiche Tradition fortgesetzt. Seit 2006, am Anfang jeden neuen Jahres, konnte sich das Kammerstreichorchester im Rathaussaal Gera in die Herzen des Publikums spielen. Am 20. Januar sind in dem Programm „Concierto del Sol“ Melodien aus aller Welt zu hören. Die Solisten Rebeca Nicole Vasconcelos Oliveira und Hugo Miguel Silva Ferreira spielen Gitarre. Sie studierten beide in Spanien und Deutschland, sind Wettbewerbspreisträger und gefragte Pädagogen. Sie musizieren gemeinsam mit dem Kammerstreichorchester Gera. Die künstlerische Leitung, Moderation und Solo-Violine liegt in den Händen von Peter Wiegand. Karten für das Neujahrskonzert „Concierto del Sol“ gibt es im Vorverkauf für 20 Euro in der Gera-Information, Markt 1a.

Nachwuchs-Puppenspieler zu Gast im Puppentheater Gera

Gera. Von der Probebühne in Berlin vor Publikum in Thüringen – Studierende der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin sind am Samstag, 13. Januar um 18 Uhr zu Gast im Puppentheater Gera (Szenario, Theaterplatz 1 in Gera). Im Gepäck haben die Nachwuchs-Puppenspieler ihr Figurenspiel mit dem Titel „Mario & Nette“. Shakespeares Sommernachtstraum bildete die Vorlage für ihr selbst entwickeltes Marionettenspiel. Die Inszenierung im Abendprogramm richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Das Gastspiel ist der Auftakt einer geplanten langfristigen Zusammenarbeit des Geraer Puppentheaters mit Puppenspiel-Studierenden der Berliner Hochschule. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit den Studierenden und Puppentheaterleiterin Susanne Koschig in Austausch zu treten. Infos und Karten in den Theaterkassen, unter Telefon 0365 8279105 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de

Hinter die Kulissen der Nachrichtenwelt geschaut

Gera. Am Donnerstag, 18. Januar öffnet das Thüringer Medienbildungszentrum Gera (TMBZ) seine Türen für einen Workshop, der einen Blick hinter die Kulissen der Medienlandschaft ermöglicht. Von 10 bis 16 Uhr können interessierte Senioren in die faszinierende Welt der Medien eintauchen. Es geht darum, zwischen Informationen und Nachrichten zu differenzieren. Es gibt auch die Chance, selbst aktiv zu werde, von der Recherche eigener Nachrichten bis hin zum Erleben des Nachrichtenstudios. Journalist Thomas Triemner wird den Workshop leiten. „Unser Fokus liegt auf der Entwicklung eines kritischen Bewusstseins für den unabhängigen Journalismus“, erklärt Ute Reinhöfer, Leiterin des TMBZ Gera. Es wird um Anmeldung gebeten, telefonisch unter (0365) 20 10 20 oder per E-Mail an medienbildungszentrum-gera@tlm.de bis zum 16. Januar.

Bundesverdienstkreuz für Geraer Dietrich Schulz

Gera/Erfurt. Michael Henke aus Schmalkalden, Peter Keßler aus Etzleben, Rainer Mohorn aus Pößneck, Dietrich Schulz aus Gera und Rolf Trier aus Hildburghausen werden mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Ehrung am Mittwoch, 10. Januar, im Kaisersaal in Erfurt vornehmen. Der Geraer Dietrich Schulz erhält das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für seinen langjährigen und vielfältigen Einsatz für den Leichtathletik-Sport in Thüringen. Er engagiert sich mittlerweile über sechs Jahrzehnte für sportbegeisterte Menschen in Thüringen und in der Welt – insbesondere im Bereich der Leichtathletik.

Verkehrsteilnehmerschulung in Liebschwitz

Gera-Liebschwitz. Zur Verkehrsteilnehmerschulung im Geraer Ortsteil Liebschwitz wird am Montag, 15. Januar, um 19.30 Uhr in die Sportstube am Sportplatz Zwickauer Straße 7 eingeladen. Referent ist Herr Tolle von der Verkehrswacht in Gera.

Classic Brass in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Bereits zum achten Mal gastiert Classic Brass am Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr in der Fachklinik Klosterwald in Bad Klosterlausnitz. Die fünf Musiker der Gruppe bringen es in den 15 Jahren ihres Bestehens auf weit über 1000 gut besuchte Konzerte sowie 10 CD- und 3 DVD-Produktionen. Classic Brass bewegt sich in den Konzerten durch die Musikepochen und zeichnet mit selbstverfassten Arrangements die Geschichte von der Renaissance bis zur Moderne nach. Karten gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro (Schüler und Studenten 12 Euro) unter anderem in der Kurverwaltung Bad Klosterlausnitz, Hermann-Sachse-Straße 44, Telefon 036601/ 80050 oder in der Gera-Information, Am Markt 1a, Telefon 0365/8381111.