Gera. Die Proteste der Landwirte am Montag werfen ihre Schatten voraus. Die GVB geht von Einschränkungen im Geraer Busverkehr aus.

Angesichts der angekündigten Proteste der Landwirte am Montag, 8. Januar, mit Straßen-Blockaden hat die Geraer Feuerwehr in den sozialen Netzwerken einen Appell veröffentlicht, „allen Rettungsfahrzeugen uneingeschränkte Durchfahrt zu ermöglichen“.

Darin heißt es: „Wir, die Feuerwehren, Rettungsdienste, Pflegedienste und sämtliche Hilfsorganisationen, möchten an diesem Tag wie immer schnelle Hilfe in Notsituationen leisten – für Sie, Ihre Angehörigen, Freunde und alle, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen.“ Es wäre tragisch, heißt es in dem Beitrag, wenn an diesem Tag Menschen zu Schaden kommen, denen an anderen Tagen hätte geholfen werden können.

Unterdessen informiert der Geraer Essensanbieter Wakos auf der Startseite seine Internetpräsenz, am Montag kein Essen ausliefern zu können. „Achtung: Aufgrund von Streik und Demonstrationen am Montag, 8. Januar 2024, kann an diesem Tag kein Essen ausgeliefert werden. Wir bitten um Verständnis.“

Der Geraer Nahverkehrsbetrieb GVB meldet am Sonntag unterdessen noch folgende Einschränkungen im Busverkehr am Montag wegen der Proteste. So kommt es zu Einschränkungen im Verkehrsablauf auf den Linien 11, 17, 19, 23, 26. Zusätzlich kann es laut GVB zu Verspätungen und Einschränkungen wegen Stau-Erscheinungen auch auf allen anderen Buslinien kommen.

Folgende Einschränkungen sind auf den GVB-Buslinien zu erwarten: • Linie 11 in Richtung Weißig • Linie 16 und 18 in Richtung Liebschwitz und Kleinfalke • Linie 17 in Richtung Frankenthal • Linie 19 in Richtung Naulitz • Linie 23 in Richtung Amazon • Linie 26 in Richtung Kaufpark Bieblach-Ost

