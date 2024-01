Gera. Protestaktionen seit dem frühen Morgen mit teils gravierenden Folgen für Verkehr, Wirtschaft und Schulen.

Seit den frühen Morgenstunden läuft am Montag der Bauernprotest in der Stadt Gera wie auch in den benachbarten Landkreisen Greiz und im Altenburger Land. Die Zufahrten zur Autobahn 4 sind im Stadtgebiet von Gera, in Ronneburg und Schmölln komplett abgeriegelt. Auf der Bundesstraße 2 können Autos zwar durchfahren, das Abzweigen am Autobahnkreuz Gera und an den Abfahrten nach Dorna, Langenberg, Aga und Gera-Hermsdorf ist nicht möglich. Die Ausfahrten an Kreuzungen und Kreisverkehren sind von Traktoren blockiert.

Transportunternehmen unterstützen Bauernprotest

Mehr als 250 Kraftfahrzeuge seien im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera an den Blockaden beteiligt, heißt es auf Nachfrage aus der Polizeipressestelle: Landmaschinen, aber auch Lkw von Fahrschulen, Abschleppdienst Transport- und Logistikunternehmen, die den Prostest der Landwirte unterstützen, weil sie ebenso von Verteuerung wie CO2-Abgaben und Maut-Erhöhungen betroffen sind. Allein im Stadtgebiet von Gera hat die Polizei mehr als 170 Fahrzeuge gezählt, die sich an den Blockaden beteiligen. Schwerpunkte sind der Kreisverkehr in Gera-Liebschwitz, wo etwa 60 Maschinen die Fahrtwege von Gera nach Wünschendorf und in Richtung Zwickau abgeriegelt haben. 20 Fahrzeuge haben die Autobahnzufahrt Gera-Langenberg blockiert.

Trotz Unterrichtsausfällen Betreuung von Schülern gesichert

Der Schulunterricht in Gera konnte am ersten Tag nach den Ferien nicht an allen Schulen abgesichert werden, weil Schüler beziehungsweise Lehrer ihre Schule nicht erreichen konnten. Für das Osterlandgymnasium des Landkreises in der Stadt Gera war vorsorglich „Homeschooling“ angeordnet worden. Vor allem an höheren Schulen wurde für einige Klassenstufen gleichfalls Unterricht von zu Hause angeordnet. Dort, wo kein Unterricht stattfinden kann, weil Lehrer die Schule nicht erreichen konnten, sei zumindest die Betreuung der Kinder gesichert, sagt auf Nachfrage die Stadt Gera als Schulträger.

Klinikum muss einzelne Operationen absagen

Am SRH Waldklinik mussten sechs Operationen abgesagt werden, weil Personal, das von außerhalb kommt, es nicht rechtzeitig zum Krankenhaus schaffen konnte, sagt die Sprecherin des Krankenhauses. Es seien jedoch verschiebbare OPs gewesen. Dringende Operationen seien durchgeführt worden. Am Klinikum in Gera werden täglich 50 bis 60 OPs durchgeführt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien am Montag eher, noch vor Beginn der Blockaden zur Arbeit gekommen oder auf Umwegen, sodass der Krankenhaus-Betrieb weitgehend normal starten konnte. Zum Teil hätten Mitarbeiter mit ihrem Dienstausweis auch Blockaden passieren dürfen.

Busverkehr kann nicht durchweg aufrechterhalten werden

Erhebliche Einschränkungen gibt es im öffentlichen Nahverkehr sei dem Morgen auf einigen Strecken der GVB - Geraer Verkehrs- und Betriebsgesellschaft. Die Linie 11 (Reuß-Park – Weißig) kann nur bis zum Klinikum-Haupteingang fahren. Der Abschnitt nach Weißig entfällt. Das betrifft auch die Linie 17, die am Klinikum enden muss, da Frankenthal nicht angefahren werden kann. Die Linie 16 vom Bahnhof Zwötzen nach Liebschwitz kann nur bis zum Eingang von Liebschwitz fahren. Die Haltestellen Heimatstube und Niebraer Weg entfallen. Linie 17 (Reuß-Park – Frankenthal) nur bis Klinikum Haupteingang. Es ist ein Pendelbus zwischen Windischenbernsdorf - Frankenthal - Klinikum Haupteingang eingerichtet. Die Haltestellen Klinikum und Scheibe entfallen. Linie 19 fährt von der Heinrichstraße nur bis Thränitz. Die Haltestellen Naulitz und Gewebegebiet Trebnitz entfallen. Linie 26 (Heinrichstraße – Kaufpark Bieblach-Ost) ab Leumnitz über Ronneburger Straße - Naulitzer Straße - Stadtring Süd-Ost - Trebnitz nach Gewerbegebiet Trebnitz und weiter laut Plan. In Richtung Heinrichstraße wird ab Otto-Hahn-Straße ohne Halt bis zur Haltestelle Leumnitz gefahren. Die Haltestellen Stadtring und Flugplatz mussten entfallen.

Der RVG - Regionalverkehr Gera-Land versucht, alles Linien zu bedienen. Da die Fortuna-Kreuzung bei Weida komplett blockiert wird, gibt es keinen durchgehenden Busverkehr zwischen Gera und Greiz. Fahrgäste werden deshalb in Weida auf den Zug verweisen. Busse in den Geraer Norden müssen in Kleinaga enden. Der Linienverkehr von Gera nach Eisenberg kann nicht aufrechterhalten werden, die Busse enden in Bad Köstritz. In der Kleinstadt nördlich vom Gera hatte am Vormittag an Lkw die Landesstraße in Richtung Tautenhain im Saale-Holzland-Kreis blockiert. Das habe für einen fast zweistündigen Rückstau bis ins Stadtzentrum gesorgt, sagt Bürgermeister Oliver Voigt (FWG).

Amazon-Logistik komplett lahmgelegt

Auswirkungen haben die Bauernproteste auch auf Teile der Wirtschaft in Gera. Am Abzweig von der Bundesstraße 2 in Richtung Industriegebiet Gera-Cretzschwitz geht seit dem frühen Morgen nichts. Prime-Lieferfahrzeuge von Amazon stehen aufgereiht am Straßenrand und können ihre Lieferfahrt nicht fortsetzen. „Bis Zeitz ist alles zu“, sagen die Landwirte. Dort soll auch die Zuckerfabrik blockiert sein.

Bauernproteste stoßen weitgehend auf Verständnis

Entgegen den Gerüchten, die sich am Wochenende in der Region verbreitet hatten, sind Geschäfte und Supermärkte geöffnet. „Wir haben offen“, heißt es aus dem Globus-Markt in Gera-Trebnitz. Die Kreisverkehre rund um Trebnitz sind zwar abgeriegelt. Mitarbeiter haben sich am Morgen Schleichwege gesucht, um zur Arbeit zu kommen. Eine Mitarbeiterin der Apotheke im Globus-Markt ist am frühen Morgen von Naulitz aus gelaufen. „Eine halbe Stunde weg, sonst brauche ich nur fünf Minuten mit dem Auto“, sagt sie, im Dunkeln mit einer Stirnlampe „bewaffnet“. Für den Bauernprotest hat sich „vollstes Verständnis“. Sie stamme aus einer Bauernfamilie und wisse um die Probleme der Landwirtschaft. Bis auf einzelne verärgerte Autofahrer und „Geisterfahrer“, die auf der Ausfahrtspur auf die Autobahn gefahren sind, sei bisher alles ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen, heißt es in einer ersten Bilanz der Geraer Polizei.