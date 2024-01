Angelika Munteanu über die Bauernproteste in Ostthüringen

Nein, in den Konvoi, der sich zum zentralen Bauernprotest nach Erfurt bewegte, haben sich die Landwirte aus dem Osten von Thüringen nicht eingereiht. Der Weg für Traktoren wäre nicht nur weit gewesen. Die Schuld an den Sorgen der Landwirtschaft sehen die Bauern aus Ostthüringen in der Regierung in Berlin. „Erfurt ist an der Misere nicht schuld“, erklärte Frank Schumann von der Agrargenossenschaft Großenstein, während er gemeinsam mit Kollegen den Kreisverkehr in Gera-Trebnitz abriegelte.