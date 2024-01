Gera. Versuche der Vereinnahmung und Unterstellungen in sozialen Netzwerken. Strafrechtliche Konsequenzen könnten folgen.

Von Nazi-Bauern ist am späten Montag in einem Eintrag der ultralinken Geraer Antifa auf X - vormals Twitter - die Rede. Anlass ist die Protestdemonstration, zu der sich am Abend, nach den Blockaden von Autobahnzufahrten, Kreuzungen und Bundesstraßen tagsüber, Geraer Landwirte unterstützt von Handwerkern und weiteren Unternehmern auf dem Parkplatz am Hofwiesenpark versammelt hatten. Vorwürfe, dass Bauern Nazis seien, machten schon im Vorfeld des Bauernprotests die Runde in sozialen Netzwerken. Deshalb hatten Bauern schon vor der Großkundgebung am Hofwiesenpark klarstellen wollen: „Wir wollen unsere Interessen als Landwirte vertreten und nicht die Interessen von Parteien oder irgendwelcher politischer Strömungen.“