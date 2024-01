Gera. Thüringer Schausteller wollen am Wochenende ihre Sorgen und Nöte auf dem 73. Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes in Düsseldorf diskutieren.

In den Bauernprotest am Wochenende in Berlin werden sich die Thüringer Schausteller nicht einreihen. Sie haben eigenen Sorgen und Nöte. Die sollen auf dem 73. Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes am kommenden Wochenende diskutiert werden, sagt der Vorsitzende des Thüringer Landesvereins, René Otto.