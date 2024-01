Gera. Landwirte setzen ihre Proteste im Stadtgebiet von Gera fort mit teils erheblichen Einschränkungen für den Straßenverkehr

Auch am heutigen Freitag finden in der Stadt Gera Bauernproteste statt. Schwerpunkt der Blockaden sind erneut die Gewerbegebiete am Autobahnanschluss Gera-Leumnitz.