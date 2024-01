Gera. Womit Landwirte aktuell zu kämpfen haben und warum sie in dieser Woche auf die Straße gehen.

Zum großen Bauernprotest in Berlin wird Heiko Wesser nicht mitfahren. „Dafür fehlt mir die Zeit“, sagt der Landwirt aus Wernsdorf am ländlichen Rand von Gera. Auch im Winter geht die Arbeit nicht aus. Wiesenränder sind zu pflegen, damit Unkraut und Äste in der nächsten Saison das Bewirtschaften nicht stören. Die Schafe im Stall des Familienbetriebs sind zu versorgen. Maschinen und Landtechnik sind zu reparieren. Der Hof in Schuss zu halten. Im Winter seien es elf Arbeitsstunden am Tag, im Sommer 15 bis zu 18 in der Erntezeit tagtäglich.