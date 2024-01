Gera. Generationswechsel in Lusaner Apotheke: Warum Diana Schneider trotz aller Schwierigkeiten mit Zuversicht an ihre neue Aufgabe geht

Sie möchte am liebsten alle ihre Kunden kennenlernen und so oft es geht hinterm Ladentisch stehen. Doch noch hat sie viel mit Bürokratie und Management-Aufgaben zu tun, auch fast drei Monate nach ihrem Start. „Ich bin mit Leidenschaft Apothekerin und Unternehmerin, es war immer mein Wunsch, selbstständig zu sein“, sagt Diana Schneider, die am 1. November 2023 die Platanen-Apotheke in Gera-Lusan mit fünf Mitarbeiterinnen übernommen hat.