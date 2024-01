Mit einem stillen Gedenken am Tatort, einer Demo mit 250 Teilnehmern und einem großen Schriftzug wird an Oleg Valger erinnert, der 2004 in Bieblach getötet wurde.

Es ist kein schöner Jahrestag, er fällt in eine Zeit, in der angesichts rechtsextremer Deportations-Fantasien zahlreiche Menschen bundesweit gegen Rassismus auf die Straße gehen. 20 Jahre ist es her, da wurde in der Nacht zum 21. Januar in Bieblach-Ost der russischstämmige Oleg Valger von vier jungen Neonazis ermordet. Er wurde nur 27 Jahre alt. Die Täter wurden zu teils langjährigen Jugendstrafen verurteilt. Seit dieser Bluttat wird am Jahrestag an Oleg erinnert und mit ihm stellvertretend an alle Opfer rassistisch motivierter Gewalt.