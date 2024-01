Gera. Diese Neuigkeiten sollte man nicht verpassen.

Einen offenbar in Brand gesetzten Baum meldete eine Zeugin am Montagvormittag der Rettungsleitstelle, sodass unverzüglich Einsatzkräfte zum Tatort Am Martinsgrund ausrückten. Vor Ort konnte ein noch glimmender Baum festgestellt werden, der scheinbar von Unbekannten in der Nacht vom Sonntag zum Montag angezündet wurde. Zum Glück hatten sich die Flammen nicht weiter ausgebreitet, informierte die Polizei. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt und ein Ermittlungsverfahren zu Sachbeschädigung eingeleitet. Hierzu werden nun Zeugen gesucht. Sie können sich bei der Geraer Polizei unter Telefon 0365 / 829 - 0 melden.