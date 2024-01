Gera. Bei der Sprengung in einer Commerzbank-Filiale in Gera ist großer Sachschaden entstanden. Die Täter reisten aus den Niederlanden an.

Das Landgericht Gera hat am Donnerstag einen 38-Jährigen zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte war an der Sprengung eines Geldautomaten in Gera beteiligt.