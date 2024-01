Gera. Die Polizei hat in Gera zwei mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen. Sie hatten versucht, eine Frau um 11.000 Euro zu betrügen.

Zwei mutmaßliche Telefonbetrüger sind bei einer Geldübergabe in Gera festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bekam die Polizei in Gera am Freitagnachmittag einen Hinweis der Polizei Bayern. Demnach sollte eine Geldübergabe nach einem Schockanruf bei einer 84-Jährigen in Gera stattfinden.