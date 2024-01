Gera. Neue Erkenntnisse zum Großeinsatz von Bundespolizei und Feuerwehr am Samstag am Geraer Hauptbahnhof.

Ein Totenkopf-Briefumschlag mit einem darin befindlichen weißen Pulver, entdeckt auf der Bahnhofstoilette, hatte am Samstagabend, 27. Januar, einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften auf dem Hauptbahnhof in Gera ausgelöst. Schließlich konnte am späten Abend Entwarnung gegeben werden. Jetzt gibt es weitere Erkenntnisse zu diesem Fall. Bezüglich der verdächtigen, kristallinen Substanz stand die Bundespolizei am Montag im Kontakt mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin.