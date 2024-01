Gera. In Gera ist in der Nacht ein junger Mann von mehreren Personen angegriffen und mit einem Messer verletzt worden.

Ein junger Mann ist in Gera von Unbekannten angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige in der Nacht zum Dienstag mit zwei Begleitern in der Heeresbergstraße unterwegs, als es gegen 0.40 Uhr zu der Attacke kam. Die Angreifer flüchteten anschließend und konnten trotz Fahndung nicht ausfindig gemacht werden.

Der verletzte 21-Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Angreifern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 unter Angabe der Bezugsnummer 0026220/2024 zu melden.

Erst am Montagabend war es Gera zu einer Messerattacke gekommen, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Ein großes Polizeiaufgebot war in der Friedrich-Engels-Straße im Einsatz.

